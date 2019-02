Félix de Azúa critica la falta de financiación de la RAE: "Si fuéramos catalanes, ya nos lo habrían dado"

Publicado 12/02/2019 17:57:14 CET

Asegura que no volverá a Cataluña "hasta que sea un territorio libre" y lamenta que "todos los Gobiernos han financiado el separatismo"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El académico Félix de Azúa, que publica una colección de ensayos sobre el mundo del arte en 'Volver la mirada' (Debate), ha criticado la falta de financiación del Estado a la Real Academia Española (RAE) asegurando que si fuera una institución "catalana, ya se le habría dado".

Pese a asegurar que no le "preocupa" la situación financiera de la RAE, ha señalado en una entrevista con Europa Press que, en caso de no recibir esas ayudas económicas, la institución cerrará. "A los que debería preocupar sería a los gestores de la cultura, pero este país tiene unos ministros de Cultura tan extraños que una Academia que se dirige a 500 millones de clientes no les parece interesante", ha lamentado.

Azúa también pone en la misma situación al Museo del Prado, cuya situación económica "también clama al cielo". "Debemos ser el único país europeo al que no le importa nada tener esas instituciones, porque aquí lo que gustan son las discotecas y los partidos de fútbol, que son divertidas y están muy bien. Pero en el caso del Prado, se olvidan de que es una de las atracciones turísticas más importantes", ha criticado.

El escritor catalán ha hablado sobre la actual situación de Cataluña, asegurando que no volverá a esta comunidad autónoma "hasta que sea un territorio libre donde la gente pueda ejercer sus libertades más inmediatas y personales". "Es decir, que no te multen por escribir en una lengua que no es el catalán o te pinten el negocio de tus padres", ha recordado.

A su entender, "todos los Gobiernos" en España "desde Felipe González en adelante, han estado financiando a los separatistas". "Lo que hay hoy en Cataluña lo hemos estado financiando con impuestos españoles: Aznar les dio un montón de dinero y favoreció a Pujol, Zapatero no digamos, pero es que Sánchez los ha mejorado a todos", ha ironizado.

SANTIAGO SIERRA "NUNCA HA TRANSGREDIDO NADA"

En su libro, Azúa habla del "acabamiento del arte", una teoría que él apoya y que alude a la "muerte" del arte en estos días. "La tarea del arte, lo que tenía que decir y hacer, ya está hecho y dicho y ahora no es necesario. A partir de los años 70 forma parte de los espectáculos y el turismo y seguirá toda la vida sin diferenciarse de otras tareas", ha alertado.

Precisamente, ha puesto como ejemplo a la feria de arte contemporáneo ARCOMadrid, "interesante pero que no está hecha para como" él. "Es interesante para aquellos que van a estas ferias como puedan ser las ferias ganaderas, nada más", ha apuntado, recordando que ya no hay "transgresión, por mucho que así lo presente la publicidad y los medios".

"Por ejemplo, Santiago Sierra (autor de la obra 'Presos políticos', retirada la edición anterior) nunca ha transgredido absolutamente nada. Es un hombre que lleva como 20 ó 30 años haciéndose rico con este tipo de cosas, que él sabe que son una explotación de la estupidez general y la difusión de los medios", ha criticado.

LA MUESTRA DE CHRISTIAN GÁLVEZ: "DEJAD QUE LA GENTE GANE DINERO"

Por el contrario, no comparte totalmente las críticas a exposiciones como la comisariada por Christian Gálvez en torno a la figura de Leonardo da Vinci. "A mí lo que me extraña es que no haya más espectáculo en estas exposiciones, el arte mueve millones y es normal", ha destacado.

"Dejad vivir y que la gente gane dinero y haga cosas. ¿Que no tiene rigor científico? Bueno, el que lo quiera buscar sabe donde se encuentra: en revistas especializadas o libros. Pedir que en las exposiciones de hoy en día haya rigor científico es ingenuo", ha concluido, no sin antes asegurar que la muestra de Da Vinci es "un blockbuster dirigido por un locutor de televisión". "Pero esa idea ya la tuvo antes Pedro Sánchez, poniendo como ministro de Cultura a un locutor: es una visión modernísima de la cultura", ha ironizado.