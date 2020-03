Las Ferias del Libro en España estudian aplazamientos

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ferias del Libro en España como las de Sant Jordi o la de Madrid estudian posibles aplazamientos debido a la epidemia de coronavirus, según ha explicado a Europa Press el director técnico de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL), Javier López.

"Ahora mismo todas las ferias están estudiando la situación y posibles aplazamientos, siendo las fechas de mayor actividad abril y mayo", ha señalado López. En este sentido, la Feria del Libro de Valencia ha sido la primera en anunciar la suspensión de la edición de este año, programada del 30 de abril al 10 de mayo.

"Va todo muy rápido y por eso hay que acelerar el proceso y pensar en la responsabilidad de todos. De momento, que se vayan asumiendo las pautas que se van marcando de manera general y que no haya alarmismo", ha indicado el directivo de Cegal, quien no obstante ha matizado que antes de la decisión del cierre hay que "estudiar otras medidas" y que esta se daría en "situaciones extremas"

"Se siguen muy al minuto con un criterio de prudencia las recomendaciones que se dan desde las autoridades. Los libreros estamos viendo esto con responsabilidad y no es necesario a veces esperar la prohibición: si las recomendaciones son lógicas, las asumiremos", ha apuntado.

López ha señalado cómo a lo largo de esta jornada se enviará un documento con indicaciones a las librerías --transmitiendo la información oficial del Ministerio de Sanidad-- y también un cuestionario para ver cómo está afectando la epidemia "tanto en el sentido sanitario como en el comercial".

A día de hoy, el cierre de librerías está siendo "muy puntual", aunque sí se están tomando "medidas excepcionales" en cuanto al número de personas que pueden acudir a ellas y se están cancelando las presentaciones de libros.

"En cualquier caso, la venta on line sigue funcionando y va a seguir, porque nosotros seguimos funcionando", ha destacado, para luego valorar un primer impacto al sector de esta epidemia. "No tendría por qué ir mal, ya que es posible que ese tiempo que haya que pasar en casa se dirija a la lectura. Pero no es un tiempo para alegrarse de lo que ocurra", ha recordado, incidiendo en que es un momento "imprevisible".