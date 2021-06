La filóloga Carmen Estrada analiza las 'Odiseicas': ¿Y si la 'Odisea' fue escrita por una mujer?

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La filóloga Carmen Estrada publica 'Odiseicas' (Seix Barral), un ensayo que analiza el relevante papel de las mujeres en la popular obra de Homero y pone en tela de juicio de nuevo la autoría de este poema épico, aunque en este caso cuestionando el género del propio poeta.

"Me gustaría que la gente leyera la Odisea con toda atención y llegara a sus propias conclusiones. A mí me sugiere muchísimo (sobre una posible autoría femenina), pero eso no es suficiente como para afirmar algo: no me permite decir que sea una mujer, pero tampoco me permite afirmar que sea un hombre", ha señalado en una entrevista con Europa Press la investigadora.

La autoría del poema odiseico ha estado en tela de juicio durante mucho tiempo, bien respecto a que fuera Homero el responsable de narrar la epopeya de Ulises bien porque podría haber más de un autor. Estrada únicamente lamenta que cuando se usa el término 'autor' para referirse al creador de la 'Odisea', no sea por "el genérico, de sexo desconocido".

"Lo he discutido con algunos filólogos clásicos y me decían que no hay testimonios de que hubiera mujeres aedas. ¿Pero cuántos testimonios de aedos hay en literatura clásica? ¿Cinco o seis? ¿Esto es representativo? Además, si el autor de la 'Odisea' hubiera sido una mujer, no se habría hecho famosa con su nombre. Lo hemos visto hasta ahora con Harry Potter, que su autora usaba iniciales", ha lamentado.

En el libro, Estrada defiende algunas características novedosas de la obra respecto a otras de su época en cuestiones de género. Por ejemplo, que ningún otro relato épico tiene tantas mujeres individualizadas, ni tan complejas o variadas, como en la 'Odisea'. Además, habla de una serie de rasgos que "se podrían calificar como feministas" y cuya aparición en ese momento son "difíciles de entender".

EL LLANTO DE LOS HOMBRES

Así, aparecen inversiones de los roles tradicionales, se pone de relieve el trabajo oculto de las mujeres y se plantean reivindicaciones de género. También hay mujeres de las que se habla con cierta extensión sin hacer mención a su belleza ni a su relación amorosa con un hombre. Y, además, "los hombres son los que más lloran".

"No solo es que los hombres lloren más, sino que lo hacen por una gran variedad de motivos: por miedo, por frustración o por abstinencia. Es muy interesante", ha asegurado Estrada, quien ha contabilizado ese número de llantos entre hombres y mujeres y además los ha comparado con otras obras de la época, como por ejemplo la 'Ilíada'.

"Pero es que no se puede sacar una conclusión definitiva, los únicos elementos que tenemos de comparación es con las obras contemporáneas. En la 'Ilíada' he hecho el estudio comparativo entre las dos, pero no sirve porque la primera es un campo de batalla con muertos para aburrir. Se llora a Patroclo, a Héctor...si los sacas del ritual, hay muy pocos llantos. La 'Odisea' en cambio sí es muy emocional", ha señalado.

ULISES, "ESCLAVO SEXUAL"

La principal aportación de esta obra para Estrada en el campo del género es que por primera vez las mujeres "son sujetos de la acción y no objetos del deseo del varón en el terreno sexual". Incluso, es el propio Ulises el que podría sentirse así cuando por ejemplo es embellecido por Atenea o cuando es recluido por Calipso como su "esclavo sexual".

La pregunta que surge es por qué han llegado estos personajes femeninos tan desvirtuados a la actualidad. "Estas interpretaciones las podemos encontrar ya desde Aristóteles, que describe la 'Odisea' sin nombrar a un solo personaje femenino, hasta la actualidad como por ejemplo la película protagonizada por Kirk Douglas. Todo han sido lecturas que han proyectado los prejuicios y estereotipos de cada época", ha concluido.