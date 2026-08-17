Fundación SGAE convoca el I Premio SGAE de textos teatrales Federico García Lorca 2026

El I Premio SGAE de textos teatrales Federico García Lorca 2026 que convoca Fundación SGAE - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores a través de la Fundación SGAE ha convocado la primera edición del Premio SGAE de textos teatrales Federico García Lorca 2026 coincidiendo con el 90º aniversario del fusilamiento del poeta.

El galardón está dotado con 20.000 euros para el libreto ganador y dos accésits de 5.000 euros cada uno, por lo que se concibe como el máximo reconocimiento económico de la literatura dramática en España.

Concretamente, podrán participar todos los dramaturgos socios de SGAE con una obra escrita original siempre que no se hayan publicado o representado en alguna de sus formas previamente, en cualquier idioma oficial del Estado español, admitiéndose también la coautoría.

La fecha límite para enviar los textos será el 30 de septiembre de 2026, a través de un formulario habilitado en la web de la entidad.

Las tres obras premiadas se publicarán en la colección editorial TeatroAutor de Fundación SGAE y se dramatizarán en el ciclo Teatro en la Berlanga 2027 que la entidad organiza cada año en la Sala Berlanga de Madrid.