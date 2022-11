García Valdés presenta su antología 'La Caída de Ícaro': "Hay poquísimas cosas que llamen para ser escritas"

La Reina Sofía entrega este miércoles a la poeta el XXXI Premio de Poesía Iberoamericana

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La poeta, ensayista y traductora Olvido García Valdés ha presentado este miércoles 30 de noviembre por su antología 'La Caída de Ícaro', editada por el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, y ha destacado que hay "poquísimas cosas que llamen para ser escritas".

"Los procesos no son siempre conscientes. Yo creo que el poeta cuando escribe no lo hace, lo hace después como lector de sus propios textos. La poesía es lo que llama para ser escrito, que puede ser cualquier cosa, pero hay poquísimas cosas que llamen para ser escritas, es problema suyo no mío", ha añadido.

'La Caída de Ícaro' ha sido galardonada con el XXXI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el Palacio Real, un reconocimiento que la reina Sofía entregará este mismo miércoles a la poeta.

"Es un galardón que esta absolutamente consolidado, lo vemos con ilusión y orgullo", ha indicado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

El premio está dotado con 42.000 euros y su objetivo es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica, según han indicado en la rueda de prensa realizada en la Cámara de la Infanta Isabel.

La galardonada, además de poeta, ensayista y traductora, es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la Universidad de Valladolid. También ha sido catedrática de Lengua Castellana y Literatura y fue directora del Instituto Cervantes de Toulouse y directora general del Libro y Fomento de la Lectura.

"Es una sensación muy fuerte de realidad. Cuando Ana de la Cueva me llamó para comunicármelo no pude seguir comiendo, se me atragantó de la emoción, la gratitud y esta especie de incongruencia que uno mismo siente", ha detallado.

Su trayectoria poética ha sido reconocida con el 'Premio Nacional de Poesía' (2007), el 'Premio de las Letras de Asturias' (2016) y el 'Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda' (2021). Además, la autora ha ganado el 'Premio Ícaro de Literatura' en 1990 por su libro 'Exposición', y obtuvo el 'Premio Leonor de Poesía' en 1994 por 'Ella, los pájaros'.

"No tengo una obra muy extensa, son siete libros. En realidad, cada libro responde a unos años y a una época y, al mismo tiempo, se van sumando. Hay conexiones entre los poemas de los diferentes libros, es como si hubiera escrito un solo libro", ha señalado García Valdés.

Entre sus obras destacan 'Lo solo del animal' (2012), 'Del ojo al hueso' (2001), 'Caza nocturna' (1997), 'Ella, los pájaros' (1994) y 'El tercer jardín' (1986). Sus poemas se han recopilado en antologías como 'La prueba del nueve', 'Ellas tienen la palabra', 'Antología de poesía española' o 'El último tercio de siglo, 1968-1998. Antología consultada de la poesía española', según ha informado el Patrimonio Nacional.

"Emocionalmente, que quizá puedo destacarlo por la efectividad, que es el motor de todo, es 'Ella, los pájaros', responde a la ultima época de mi madre y tiene un nivel emocional importante", ha destacado refiriéndose a su obra más importante.

La responsable de introducir el libro, Amelia Gamoneda, ha definido el trabajo de García Valdés como "delicado y puntilloso" y la aventura como "apasionante". "Agradezco infinitamente a Olvido por acompañarle", ha añadido Gamoneda. Por otro lado, ha detallado que los textos de García Valdés son sobre si misma y ha destacado que "no todo el mundo tiene la capacidad de leerse sobre si mismo".