Gonzalo Celorio recoge el Premio Cervantes 2025 en un acto que recuerda el "hermanamiento" entre España y México

El Rey Felipe VI, Gonzalo Celorio y la Reina Letizia tras la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025 al escritor mexicano, a 23 de abril de 2026, en Alcalá de Henares (Madrid, España). Este reconocimiento a una tra - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

"La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y cultura española", ha asegurado el premiado

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, de 78 años, ha recogido el Premio Cervantes 2025, dedicando su discurso precisamente al sentido del humor del autor de 'El Quijote' y defendiendo que la nacionalidad de su país natal no puede "disociarse" de la cultura e historia española.

En la ceremonia, ha habido diversas menciones al "hermanamiento" entre ambos países, tanto por parte del Rey Felipe VI como del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el propio laureado.

El acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y presidido por los Reyes, ha contado con la presencia del ministro Cultura, Ernest Urtasun. Se trata de la cuarta edición no ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un día soleado, Celorio ha llegado con casi una hora y media de antelación, sobre las 10:10 horas, acompañado de la Directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, y su esposa Silvia Garza. Vestido con un chaqué negro y pantalones de raya diplomática grises, Celorio ha aparecido apoyado en un bastón marrón.

Poco antes de las 11:30 horas hacían su entrada los Reyes. Felipe VI ha vestido también un chaqué negro, un chaleco blanco y el Toisón de Oro, mientras que Letizia ha portado un vestido largo azul cerúleo. Este año se han recuperado los honores militares --en 2025 no tuvo lugar la parada militar por el luto decretado tras la muerte del Papa Francisco--, y posteriromente ha sonado el himno de España antes de comenzar la ceremonia.

"MÉXICO ES PARTE SUSTANCIAL DEL TERRITORIO DE LA MANCHA"

El Premio Cervantes 2025 ha recalcado que la nacionalidad mexicana no puede "disociarse" de la historia y de la cultura españolas.

"Sólo manifestaré (...) que la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas, que le son inherentes. Con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas, en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido, México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente 'el territorio de La Mancha'", ha explicado el galardonado ensayista.

CUARTA EDICIÓN SIN PEDRO SÁNCHEZ

El acto en Alcalá de Henares (Madrid) y presidido por Felipe VI y Letizia, ha contado con la presencia del ministro Cultura, Ernest Urtasun. Se trata de la cuarta edición no ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El autor mexicano ha comenzado diciendo que en su lecho de muerte, su padre le aseguró que "llegaría" y que si no podía, él mismo le empujaría. "Hoy llegué, papá, justamente hoy, 64 años después. Gracias", ha empezado el escritor, que es el undécimo de doce hermanos.

Aunque su intervención no ha tenido título, Celorio también ha abordado la imagen "grave" que se tiene la figura de Cervantes y ha explicado que en sus retratos echa de menos "la alegría de los ojos" que deberían reflejar "el ingenio del escritor".

Tras el acto, el autor ha bromeado asegurando que ya no pensaba quitarse "nunca" la medalla de encima. Así se ha expresado durante los corrillos en los que, además de las autoridades, han estado presentes personalidades de la cultura como el director de la RAE, Santiago Muñoz-Machado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el escritor y Premio Cervantes 2023, Sergio Ramírez; o el editor de Tusquets, Juan Cerezo.

En su intervención, el Rey Felipe VI ha elogiado la vida y trayectoria de Celorio, que a su juicio, recuerdan que México y España "son más que países hermanos".

EL REY: "CULTURAS ENTRELAZADAS POR LA LENGUA Y LA CULTURA"

"Gonzalo Celorio encarna, tanto en su vida como en su obra, la expresión viva de ese fecundo encuentro entre ambas tradiciones. A su herencia mexicana se suma una estrecha vinculación con España, formado por maestros mexicanos y del exilio español. Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos: son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo", ha asegurado el monarca durante su discurso de clausura.

Además, Felipe VI ha dado las gracias al autor por representar "ese diálogo fecundo entre tradición y creación, entre memoria y porvenir, entre México y España". "Por enriquecer, en definitiva, nuestra lengua y nuestro patrimonio literario", ha agregado.

Por su parte, Urtasun ha asegurado que el galardón es un recordatorio "vivo" y un "homenaje" a la generación de españoles exiliados en México, responsables de la "historia común de México y España".

"Este premio Cervantes es, por ello, un recordatorio vivo y un homenaje a aquella generación fulgurante de la historia común de México y España, con la que siempre estaremos en deuda", ha señalado Urtasun.

El ministro ha defendido que, además, el Premio Cervantes a Celorio también pone de manifiesto los "logros y conquistas de la universidad pública", en alusión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue para Celorio un "parteaguas" de su existencia, además de recordar que estuvo sobrecogido por la "grandeza" de la Biblioteca Central de la UNAM.

La ceremonia ha culminado con el tradicional 'Gaudeamus igitur'. Además, los Reyes, junto a Urtasun y Ayuso, se han hecho una foto junto a los familiares de Celorio, que han arropado al escritor en este día cervantino.

Una vez terminado todo el acto, la Tuna de la Universidad de Alcalá le ha dedicado al recién Premio Cervantes algunas canciones como 'Cielito lindo' o la ranchera mexicana '¡Ay, Jalisco, no te rajes!'.