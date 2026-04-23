Gonzalo Celorio bromea con la medalla del Premio Cervantes: "Ya nunca me la voy a quitar"

El Rey Felipe VI, Gonzalo Celorio, la Reina Letizia y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras la entregara del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025 al escritor mexicano, a 23 de abril de 2026, en Alcalá de Henares (Mad - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio, ha bromeado con no quitarse "nunca" la medalla que le ha entregado el Rey Felipe VI este jueves en el acto de entrega del galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

"Ya nunca me la voy a quitar", ha bromeado el escritor durante el tradicional encuentro con los invitados, donde se producen corrillos entre los asistentes. Además del autor mexicano, que ha estado acompañado por su mujer, Silvia Garza, y sus hijos y nietos, también han estado presentes el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o el escritor Sergio Ramírez, entre otros.

Celorio, que esta tarde a las 18.00 horas dará comienzo a la Lectura Continuada de 'El Quijote', ha bromeado también con su participación, debido al esfuerzo que realiza al hablar. "A ver si tengo voz. Mi foniatra me ha dicho que no la fuerce", ha señalado.

INAUGURARÁ EN JUNIO LOS CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL

El escritor mexicano estará diez días más en España, un período que aprovechará para estar con su familia residente en el país, aunque no podrá acercarse a Asturias, región en la que nació su abuelo paterno. "Volveré a España en el mes de junio para inaugurar los Cursos de Verano de El Escorial", ha avanzado.

Preguntado acerca de una posible conversación con la Reina, nacida en Oviedo, sobre Asturias, Gonzalo Celorio ha señalado que ha hablado "poco" con ella porque no le oía bien. "La verdad es que ha sido muy condescendiente", ha apostillado.

De esta manera, Celorio --vestido con un chaqué negro, pantalones de raya diplomática grises y apoyado en un bastón-- ha cerrado el acto de entrega del Premio Cervantes, al que ha llegado con casi una hora y media de antelación, sobre las 10:10 horas, acompañado de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, y de su esposa.