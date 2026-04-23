El Rey asegura que la vida y trayectoria de Gonzalo Celorio recuerdan que México y España "son más que países hermanos"

La alcaldesa del municipio, Judith Piquet, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Rey Felipe VI, la Reina Lerizia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el rector de la Universidad de Alacál de Henares, Carmelo García, posan a- Ángel Díaz Briñas - Europa Press

El monarca ensalza la lírica novohispana, "expresión del mestizaje que nos ha caracterizado y todavía hoy nos moldea"

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha asegurado que Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025, encarna en su vida y en su obra la "expresión viva de ese fecundo encuentro" de las tradiciones literarias española y mexicana, dos países entrelazadas "por la lengua y la cultura".

"Gonzalo Celorio encarna, tanto en su vida como en su obra, la expresión viva de ese fecundo encuentro entre ambas tradiciones. A su herencia mexicana se suma una estrecha vinculación con España, formado por maestros mexicanos y del exilio español. Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos: son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo", ha asegurado el monarca, durante su discurso de clausura de la ceremonia de entrega del galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

De este modo, Felipe VI ha dado las gracias a Celorio por representar, en su obra y en su vida, "ese diálogo fecundo entre tradición y creación, entre memoria y porvenir, entre México y España". "Por enriquecer, en definitiva, nuestra lengua y nuestro patrimonio literario", ha agregado.

El Rey ha afirmado que España y México están unidas en el ámbito cultural y editorial por dos grandes vínculos: la lengua compartida y la tradición literaria. En el caso de la segunda, el monarca ha puesto en valor la lírica novohispana, con exponentes como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la Cruz -los dos Juanes de América, como los llamó cariñosamente Alfonso Reyes, ha comentado Felipe VI-.

"Dialogaron con los grandes escritores peninsulares del Siglo de Oro, en un intercambio que es expresión del mestizaje que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y todavía hoy nos moldea", ha apostillado.

El monarca ha destacado que la literatura mexicana ha proyectado su identidad hacia horizontes universales. "Las palabras, las modulaciones del idioma, las expresiones y las realidades que cada autor convoca, encuentran en el vasto caudal de la literatura en lengua española, un espacio cada vez más amplio, un reconocimiento más profundo y una afinidad que fortalece, a un tiempo, la diversidad y la unidad de nuestra lengua", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que el escritor mexicano Carlos Fuentes (Premio Cervantes en 1987, hace casi cuarenta años), en el mismo lugar pronunció el siguiente discurso: "La cultura literaria de mi país es incomprensible fuera del universo lingüístico que nos une a peruanos y venezolanos, argentinos y puertorriqueños, españoles y mexicanos".

LA VOZ DE CELORIO, "TESTIMONIO DEL MÉXICO MODERNO"

El Rey ha asegurado que el Premio Cervantes honra la "excelencia" de la trayectoria de Celorio y también "su lugar destacado en la vasta y diversa literatura hispánica". Además, ha recalcado que su voz literaria es "testimonio del México moderno y espejo de la condición humana". "Como él mismo expresa, el español es la única lengua que permite atravesar 23 fronteras sin perder inteligibilidad", ha aseverado.

Asimismo, ha destacado la labor "incansable" de Celorio en favor del español y de la literatura, a la vez que ha ensalzado que recuerda a los lectores que "la lengua es un saber vivo, en continua transformación, y que su cultivo constituye una responsabilidad compartida".

"Esa mirada, en la que memoria e imaginación se entrelazan, encuentra un eco profundo en nuestro gran legado literario. En 'Don Quijote de la Mancha', el ingenioso hidalgo no distorsiona, sino que recrea el mundo a la luz de su ideal caballeresco, moldeando la realidad a través de la imaginación y el lenguaje. Miguel de Cervantes sugiere así que la verdad no es única ni estable, sino una invención compartida entre quien narra y quien lee. Algo parecido ocurre en la obra de Celorio: su escritura no reproduce el pasado como un registro fiel, sino que lo recrea con imaginación y hondura", ha afirmado.

En su discurso, Felipe VI también ha recordado dos efemérides de autores hispanoamericanos, sobre las que Celorio ha escrito con "particular lucidez", en referencia al 50 aniversario de la muerte de José Lezama Lima y al 40 aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges.