Guelbenzu dice adiós a la serie de la juez Mariana de Marco: "La novela negra ha entrado en la perversión absurda"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor José María Guelbenzu dice adiós 20 años después del inicio a su serie policíaca protagonizada por la juez Mariana de Marco con la entrega de 'Asesinato en el Jardín Botánico' (Destino), lamentando la actual situación a la que han llevado al género algunos escritores de hoy en día.

"Hemos llegado a un punto en el que gente con poca imaginación se mete a hacer un barullo. En este género hay dos vertientes: la novela de crimen y misterio y luego la negra, que ha entrado en lo sangriento, la perversión absurda y la figura del psicópata", ha lamentado Guelbenzu en un encuentro con la prensa.

Pese a que Guelbenzu ha recalcado que no se trata de "ir contra nadie", sí considera que ese abuso de la figura del psicópata en las novelas negras de actualidad han hecho perder calidad al género. "Es que esa justificación en la psicopatía es de broma, un personaje lo tienes que construir de una manera que se justifiquen sus acciones por sí mismas", ha apuntado.

El autor, cuestionado por los motivos que le llevan a dejar esta entrega que han recorrido 11 años de la vida de su protagonista --desde los 39 años a los 50--, reconoce que ha sido una cuestión, entre otras, de "pereza". "Es que no tengo nada más que decir, ahora tocaría recorrer de los 50 a los 60 años de mi protagonista y me ha dado pereza", ha señalado con humor.

"No hay más explicación, es simplemente que he llegado a esta edad y he dicho, ya está, se acabó, no estoy para proyectos a largo plazo", ha señalado Guelbenzu, quien incluso pone en duda que siga escribiendo otro tipo de novelas --"de alta ambición literaria"-- con las que ha estado alternando estos años la escritura de esta serie.

"Tengo dos novelas ya escritas y a partir de aquí, no tengo prevista ninguna más. Siempre he tenido la sensación de escribir algo con otros proyectos en mente, pero ahora mismo no hay ninguno y está todo aparcado: no sé si he perdido la imaginación", ha señalado el escritor madrileño.

Guelbenzu reconoce que llegó a pensar incluso hacer una precuela de la juez Mariana de Marco a los 18 años, aunque finalmente descartó el proyecto. También que su personaje protagonista está dedicado al también autor Juan García Hortelano, porque "era el tipo de mujer que le habría entusiasmado".

El autor ha remarcado que empezó a escribir esta serie por "salir de la alta literatura" e incluso también se pasó al género satírico con otros dos títulos porque "a veces se pone uno demasiado trascendente". "Al final, me he ido convirtiendo en un crítico literario que escribe novela policíaca y, para desahogarse, novelas de humor", ha bromeado.

Respecto a 'Asesinato en el Jardín Botánico', ha explicado que el escenario elegido responde a su "amor" por este lugar situado al lado del Museo del Prado en Madrid. Habrá un final "duro y dramático, pero para tranquilidad de los lectores, De Marco no morirá", ha aseverado quien afirma haberse centrado en "la creación de un personaje y estar menos preocupado por las tramas".

La juez inicia la instrucción de un nuevo caso de asesinato mientras su compañero sentimental, el periodista Javier Goitia, en paro por la fuerte crisis que azota a la prensa en papel, decide narrar la investigación en forma de crónica periodística. "He introducido a este personaje como un artificio narrativo, similar al Watson de Sherlock Holmes", ha concluido.