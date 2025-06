Ian Gibson, sobre Cerdán, Koldo y Ábalos: "Tengo el alma por los suelos"

Guioniza 'La vida incombustible de Salvador Dalí', obra en la que vuelve a colaborar con el dibujante Quique Palomo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hispanista Ian Gibson ha señalado que las noticias de los últimos días sobre Santos Cerdán, Koldo García y Jose Luis Ábalos "le destruye" y le hacen tener "el alma por los suelos". A su parecer, los españoles llevan "siglos y siglos" con un problema de "fake news" y ha citado entre otras cosas cómo el concepto de Reconquista data del siglo XIX.

Además, ha recordado cómo España es el país de la picaresca, algo que "no es una crítica, sino una realidad". "Podría ser uno de los países más cultos del mundo. Tiene todo de su lado. (...) Capas sobre capas de cultura, pero si esto no se ve, si no se define, si se asimila, no sirve para nada", ha lamentado.

Gibson ha guionizado 'La vida incombustible de Salvador Dalí', obra en la que vuelve a colaborar con el dibujante Quique Palomo y que Planeta Cómic edita este 28 de mayo. En ella, ambos recorren la vida personal y artística del pintor y tocan algunas de polémicas y habladurías que rodean su figura, como su relación con Gala o sus inclinaciones políticas con el regímen franquista.

La obra se basa en 'La vida desaforada de Salvador Dalí', la extensa biografía sobre el pintor que Gibson escribió en 2006 ("de más de 1.000 páginas", tal y como recuerda el hispanista). Palomo ha explicado que han cambiado el título porque, después de todo, se trata de otro trabajo. "Para hacer lo mismo, pues no lo haces", ha recalcado.

Originariamente, Gibson escribió este libro en inglés y ha puntualizado que eligió "mal" el título: 'The Shameful Life of Salvador Dalí'. "No quería decir vergonzosa, sino llena de vergüenza, porque tenía un problema con la vergüenza", ha explicado.

Ambos han puesto en valor la relación cercana que han mantenido en el desarrollo de esta novela gráfica, que ha durado dos años, durante los que Gibson ha aceptado las propuestas de Palomo y Palomo ha escuchado los comentarios del hispanista. "Estoy satisfecho en general, pero hay muchas cosas que no han podido salir", ha reconocido Gibson.

De las 1.000 páginas de la obra original de Gibsob, 'La vida incombustible de Salvador Dalí' pasa a 152 páginas cartoné de 18,3 x 25,5 centímetros. Palomo ha incidido en que han ido construyendo el guión a medida que avanzaban con la obra y ha explicado que buena parte del libro refleja al Dalí antes de que tuviera sus archiconocidos bigotes largos. "Hay un enorme profusión de detalles que quizás no sean los más conocidos, los más populares", ha señalado.

De cara a su próximo trabajo, Gibson está pensando en James Joyce y en su 'Ulises'. "Con los años que tengo, volver algo relacionado con mi lugar de nacimiento me parece genial", ha concluido.