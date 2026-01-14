El ilustrador Miguel Pang será el autor del cartel de la 85ª Feria del Libro de Madrid, dedicada al humor

Miguel Pang en el Paseo de Coches de El Retiro con motivo de una visita reciente a Madrid. - FERIA DEL LIBRO DE MADRID

El ilustrador Miguel Pang será el autor del cartel de la Feria del Libro de Madrid de 2026, una 85 edición que tendrá como eje temático el humor y se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque de El Retiro. La imagen oficial se presentará públicamente a principios del mes de abril, según ha anunciado la institución.

La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha destacado que la elección de Pang responde tanto a su imaginario visual como a su capacidad narrativa y define al artista como "un creador colorista, luminoso y ocurrente, cuyas ilustraciones cuentan historias y pueblan el papel de criaturas que parecen surgir de lo más profundo de la imaginación". "A veces, como si estuviera actualizando la nómina de personajes de El Bosco", ha agregado.

Además, ha subrayado su habilidad para crear seres extraordinarios que invitan a buscar siempre "al más raro todavía", su afinidad con los libros y su sensibilidad para conectar con el espíritu de esta edición. "Estoy segura de que Miguel lo va a clavar", ha asegurado.

Por su parte, Pang ha confesado que asumir este encargo supone "un privilegio enorme" y un reto creativo muy concreto. "Encontrar una imagen ligera, que no pese, pero que tenga alma y provoque la sonrisa", ha explicado. El artista aspira a situar en el centro de la propuesta a los lectores, "quienes dan sentido a todo esto", con el deseo de que el cartel transmita amor por la lectura y acompañe a los paseantes "como una pequeña celebración de la literatura".