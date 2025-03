Iñaki C. Martínez debuta en la novela con un asesino en serie: "No se mata más porque somos civilizados"

Iñaki C. Martínez debuta con su novela 'Si te digo mi nombre, tendré que matarte' (Ediciones B)

Iñaki C. Martínez debuta con su novela 'Si te digo mi nombre, tendré que matarte' (Ediciones B) - MARÍA MARTÍNEZ MORENO

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Iñaki C. Martínez se estrena en la novela con el 'thriller' 'Si te digo mi nombre, tendré que matarte' (Ediciones B), una exploración psicológica con toques de humor en torno a la mente de un asesino en serie en una Madrid poblada de políticos corruptos, directivos despiadados y poderes que manejan los hilos en la sombra.

"No matamos más porque somos seres civilizados", ha señalado el autor en una entrevista con Europa Press, reconociendo no obstante una delgada línea que separa la moralidad de la barbarie. "Hace siglos, la muerte era algo mucho más común, pero hoy en día nos enfrentamos a un dilema moral constante", ha añadido.

De hecho, el escritor debutante reconoce con ironía que, aunque él no se vea capaz de matar a nadie, sí comprende que, "en ciertas circunstancias, un ser humano pueda perder la razón". En el caso de su novela, esos 'atenuantes' surgen de la crueldad e hipocresía de personajes como el empresario y presidente de un equipo de fútbol, Valentino Ruigémez, o la responsable de programas 'amarillos' exitosos en televisión, Anabel González.

Tal y como explica Martínez, 'Si te digo mi nombre, tendré que matarte' no se ajusta a los cánones clásicos del género. "La idea de escribir un thriller surge de mi gusto por el género, siempre me ha fascinado el thriller, pero no quería hacer uno al uso, centrado en el investigador. Preferí explorar la perspectiva del asesino", ha apuntado.

Sin embargo, la novela no se limita a la narración de crímenes, ya que en una cierta similitud con obras como 'American Psycho', se produce un diálogo directo entre el protagonista y el lector, casi justificando sus actos. "Me imaginaba al personaje hablándome a mí, casi desafiándome: 'Soy guapo, soy listo, soy famoso, ¿tienes algún problema?'", ha explicado Martínez sobre la construcción de su protagonista.

El periodista aclara que, a pesar de la figura despreciable de su personaje, la intención no es justificar sus actos, sino explorar sus motivaciones más profundas. "Es un asesino, sí, pero también es un ser humano que busca la aprobación y la aceptación. En el fondo, quiere caer bien al lector, aunque no lo reconozca", ha reconocido, apuntando además que este comportamiento refleja la contradicción que existe en muchas conductas sociales.

De esta manera, este libro también propone una reflexión en torno al concepto de 'justicia'. "El villano no siempre es el que comete los crímenes y hay una reflexión sobre quién es realmente más psicópata: el que mata y busca justificarse, o el que hace daño y no siente remordimiento".

El protagonista de su novela, un hombre de la generación de los 80 y 90, es consciente de su superioridad en muchos aspectos, lo que le lleva a cuestionar la figura del poder. "Somos la mejor generación de todas, estamos más preparados, somos más inteligentes, pero al final los que están al mando son los peores", ha lamentado.

Es por ello que cree que en los tiempos actuales se ha generado una sociedad que vive "en un mundo desquiciado". "A veces, el propio sistema nos empuja a actuar de manera irracional, y esa es la línea que trato de explorar en mi novela", ha afirmado.

UNA CATARSIS PERSONAL

Martínez ha admitido que su obra tiene un componente de catarsis personal. "Escribí la novela como una forma de revancha hacia mí mismo, estaba pasando por un momento muy oscuro de mi vida, y ponerme a ello me ayudó a sacar toda esa rabia y frustración. No lo hice pensando en que iba a ser un éxito, sino para demostrarme que podía hacerlo", ha remarcado, explicando además que su experiencia en los medios de comunicación sirvió para crear un mundo ficticio pero inquietantemente cercano.

Sobre su futuro literario, el autor tiene claro que no se detendrá en este primer trabajo. "Quiero seguir escribiendo. No es una amenaza, es una realidad", ha indicado, agradeciendo el apoyo del grupo Penguin Random House y desvelando que ya trabaja en una segunda novela.

"El proceso de escritura es adictivo y es un placer inmenso terminar una sesión, aunque no sepa si lo que he hecho es bueno o malo", ha celebrado. Entre sus influencias literarias, Martínez menciona a Eduardo Mendoza y a la obra de Bret Easton Ellis, especialmente 'American Psycho', o la importancia de otros clásicos como 'El Gran Gatsby' de Fitzgerald.