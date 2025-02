James Ellroy "condena" a Marilyn Monroe en 'Los seductores': "Era tonta, de baja categoría, falsa, utilizaba a la gente"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autor estadounidense de novela policíaca James Ellroy vuelve a las librerías este 6 de febrero con 'Los seductores', una obra en la que conecta el asesinato de la estrella Marilyn Monroe y su relación con la familia Kennedy, con otros crímenes durante Los Ángeles de 1962. En ese sentido, Ellroy ha asegurado que su "instinto" le dice que Monroe era "tonta", un personaje de "baja categoría" y que "utilizaba" a la gente, aunque no ha hecho ninguna investigación al respecto.

"Era un personaje de baja categoría, tonta, sin talento ninguno. Como digo, superficial. Utilizaba a la gente. Les dejaba tirados. Y además de todo, era falsa. Me baso en mi instinto, mi intuición (...) Se han escrito muchos libros sobre ella y parece que la absuelven de toda culpa por sus malas acciones. En mi libro la condeno", ha asegurado Ellroy en un encuentro con medios este lunes en Madrid.

Aunque ha reconocido no haber investigado la vida de Monroe, Ellroy sí que ha leído alguna de las biografías que se han hecho a lo largo de la historia y ha explicado que esto solo le ha hecho reafirmarse en su idea.

"He leído la de un periodista británico que se llama Anthony Summers, 'Diosa: Las vidas secretas de Marilyn Monroe', y lo que he sacado de esta biografía es una sensación de investigación negativa. No se prueba nada, no hace más que decir que podría haber pasado una cosa u otra. Era una mujer marcada, era drogadicta y alcohólica", ha aseverado pese no haber terminado de leer este libro al que se refiere.

Sin embargo, el autor dice que Monroe no es la protagonista de su nuevo libro, sino que nace de su deseo de escribir sobre el verano de 1962 en el lado oeste de la ciudad de Los Ángeles.

"Monroe no tiene diálogo, solamente se la oye a través de la vigilancia electrónica y a través de las escuchas telefónicas a los Kennedy. Más que un personaje es una presencia. Quería escribir un libro del verano de 1962 cuando yo tenía 14 años. Quería escribir sobre Pacific Palisades, Brentwood y el lado oeste de Los Ángeles. El instituto de Pacific Palisades tenía las chicas más guapas del mundo y también Hollywood Hills, siempre han estado en mi cabeza", ha explicado.

'Los seductores' es una novela policíaca con tintes históricos por los personajes a los que pone en el centro, y por lo tanto, Ellroy también considera que hay "una cobertura política".

"LA ESENCIA DE HOLLYWOOD ES QUE ES UN LUGAR PERVERTIDO"

Hollywood es el principal escenario de muchas de sus obras, como 'Los seductores' pero también como 'La dalia negra' (1987). En ese sentido, ha reiterado las palabras que pronunciaba hace algunos años sobre este lugar, al que se refería como "pervertido". "Sigo creyéndolo. No va a cambiar, es la esencia", ha precisado.

Y, aunque, a Ellroy no le gusta hablar de la política norteamericana, como tampoco del presente, sí ha asegurado que es "normal" que en Hollywood impere la corrección política porque se trata de un grupo de gente que piensa "de la misma forma".

"No quiero hablar del momento actual, del presente, no me interesa. Ni tampoco de la política actual norteamericana, ni de lo que ocurre en la actualidad, en ningún lado. Pero diré lo siguiente: allá donde hay un grupo de gente que piensa de la misma forma, lo normal es que censuren las mismas cosas", ha sostenido.

"LO DIGITAL ES SATÁN"

A Ellroy no le gusta hablar de actualidad y reconoce que en la era predigital, el mundo era diferente. Por eso, el autor ha creado un cortafuegos a su alrededor. "No tengo ordenador, nunca lo he utilizado. Nunca he utilizado un teléfono y tampoco tengo televisión. Nadie puede enviarme un SMS, porque todo eso es Satán en la Tierra, lo digital es Satán: malo, malo, malo", ha añadido.

Esa visión negativa del mundo actual también la ha relacionado con el hecho de que Monroe se viese convertida en un mito, lo que para él significa que al mundo se le engaña "fácilmente" porque la gente quiere "creer cosas".

Al escritor no le molestan las comparaciones que ha recibido a lo largo de su carrera con Dostoyevsky, pero reconoce no haber leído nada suyo, como tampoco de otros autores como Tolstoi o Cormarc McCarthy.

"Hay una cosa que nunca respondo sobre mis libros: qué es ficción y qué no lo es. Si te puedo hacer creer lo que pone en 'Los seductores' mientras que lo estás leyendo, entonces eso es verdad. Si tú te lo vas creyendo, esa es la verdad", ha concluido.