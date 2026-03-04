El JEMAD defiende el español como herramienta de "negociación" y "persuasión": "Puede influir de manera decisiva"

El Jefe Del Estado Mayor De La Defensa (JEMAD), El Almirante General Teodoro Esteban López Calderón, Este Martes - RAE

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha defendido este miércoles el dominio del idioma español como una herramienta de "negociación" y "persuasión".

"La elección de términos, matices y marcos discursivos puede influir de manera decisiva en el resultado de las interacciones diplomáticas", ha añadido.

Así se ha expresado durante la presentación del libro 'Geopolítica del español' (Espasa), que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Real Academia Española (RAE). Es fruto de la colaboración entre la Academia y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). La cita en una cita que ha congregado en torno a 400 personas.

Por otro lado, el almirante ha asegurado que la cultura y la lengua tienen una dimensión geopolítica y ha recordado que el concepto de "poder blando" alude a la capacidad de un país para influir en otros actores internacionales a través de "la atracción, la cultura y los valores".

"En contraposición al uso de la coerción o la fuerza, lo que se domina poder duro. En este contexto, el idioma desempeña un papel central en ese llamado poder blando", ha añadido.

En consecuencia, considera que el español es "un instrumento central de influencia geopolítica" y que se ha consolidado como "un recurso valioso para los estados hispanohablantes en un mundo cada vez más interdependiente, competitivo e incierto".

Durante la presentación también ha intervenido el director del CESEDEN, el teniente general del Ejército Miguel Ballenilla y García de Gamarra, que ha asegurado que "no son tiempos propicios para escribir sobre el poder blando" ya que el "poder duro" ocupa el centro del escenario.

Aun así, ha deslizado que es un "error" pensar que la capacidad de atracción cultural es secundaria y ha asegurado que el "poder duro" carece de legitimidad si no es capaz de generar adhesión, algo que sí que consigue el español.

"Vivimos en una etapa en la que el poder duro, militar, tecnológico, financiero, ocupa de nuevo el centro del escenario. La erosión del atractivo internacional de Estados Unidos, las dificultades de Europa para estabilizar su vecindad estratégica o la proliferación de conflictos abiertos podrían inducirnos a pensar que la capacidad de atracción cultural es secundaria frente a la coerción o la disuasión. Pero esa conclusión sería un error. El poder duro carece de legitimidad en sus fines si no es capaz de generar adhesión", ha añadido.

El teniente general ha recordado que en las 70 misiones en cinco continentes en las que han participado más de 200.000 militares españoles, en todos los escenarios nunca han percibido "rechazo" hacia su presencia, ni siquiera en Afganistán "donde la distancia cultural era abismal".

"Percibimos, más bien, una actitud de prudente apertura. Personalmente, lo atribuyo a varios factores: a nuestra forma empática de aproximarnos a la población local. Al legado histórico de mestizaje cultural que formó España. Y también al atractivo que proyecta el mundo hispano en su conjunto. Y es aquí donde enlazo con el capítulo que he escrito para el libro que hoy presentamos. El español es, a mi juicio, un gigante silencioso del poder blando global. No es un instrumento de imposición, es un espacio de encuentro. No es solo un vehículo de comunicación, es un ecosistema cultural", ha apuntado para después asegurar que no se trata ni de "imposición" ni de "nostalgia imperial".

"Se trata de comprender que en un mundo fragmentado, donde la competencia estratégica se está intensificando, la capacidad de atraer, de conectar y de generar afinidad cultural es una actividad fundamental de primer orden", ha zanjado.

Por su parte, el académico y coordinador del libro, Juan Luis Cebrián, ha comenzado su intervención recordando el discurso 'Las letras y las armas', que Miguel de Cervantes redactó para el capítulo 38 del primer tomo de 'El Quijote'.

"Los hablantes del español hemos sido capaces de edificar y desarrollar un internacionalismo cultural que es el mayor tesoro de nuestros pueblos y el arma más efectiva que tienen sus ciudadanos, los de todos los países, para influir social, cultural y económicamente en el nuevo orden mundial que se avecina", ha apuntado Cebrián.

La obra que se ha presentado analiza y pone de relieve la importancia de la lengua española en el desarrollo de los países donde se habla y sus relaciones internacionales.

PRÓLOGO DEL REY FELIPE VI

Además, el prólogo de 'Geopolítica del español' (Espasa) lo ha realizado el rey Felipe VI, quien subraya en el texto que el español no es "una identidad excluyente, ni incompatible con otras, ni reñida con el particularismo o la diversidad".

"Nunca puede estarlo aquello que nos permite expresarnos, comunicarnos, elaborar pensamiento y belleza, crear cultura. En más de una ocasión he dicho que la lengua es un patrimonio del que somos, los hispanohablantes, copropietarios. Lo es en la medida en que lo hemos heredado, lo enriquecemos con el uso y lo legaremos a las generaciones venideras", indica el monarca en el libro.

Además, Felipe VI agrega que aunque el español no es un "patrimonio tangible, ni directamente cuantificable" se da por "descontada" la riqueza que aporta.

Durante la presentación de 'Geopolítica del español', el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado ha celebrado que durante "tanto tiempo" se haya conservado un español "unificado" y ha añadido que está "mucho más" unificado que el inglés o "cualquier otro" idioma.

"Unificado sin que haya ninguna utilidad que lo imponga. El poder fuerte no ha sido nunca preciso en la Academia Española. No tenemos mecanismos sancionadores para los incumplidores de las reglas de la gramática o los que alteran las formulaciones del léxico. No tenemos un sistema normativo sancionador. No podemos valerlos para castigar los infractores. Se hace caso estrictamente a la Academia por su autoridad.", ha añadido para después precisar que es el poder blando de la RAE "con la cual estamos conquistando el mundo".

La obra, que se publicaba el pasado enero, reúne las voces del director de la RAE y de los académicos Carme Riera -vicedirectora-, Miguel Sáenz, Paloma Díaz-Mas y Asunción Gómez-Pérez. Así como el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, y el académico, escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez.

Por otro lado, también han contribuido personajes políticos como el teniente general del Ejército y director del CESEDEN, Miguel Ballenilla y García de Gamarra; el expresidente del Gobierno de España, Felipe González; o el general de brigada y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Víctor Bados Nieto.

También han participado el analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Federico Aznar Fernández-Montesinos; el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla; el periodista y escritor Antonio Navalón; el periodista, sociólogo y escritor Rafael Fraguas; la profesora de Lengua Española de la Universidad de Valladolid, Beatriz Sanz Alonso; el miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, José Luis García Delgado; la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova; o el compositor y cantante Carlos Vives.