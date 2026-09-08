Joan Yago, Premio Nacional de Literatura Dramática 2026

Joan Yago en una imagen de archivo - CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Joan Yago García ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática, correspondiente al año 2026, por su obra 'La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable)' (Editorial Comanegra), a propuesta del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por "la potencia de un texto sorprendente, arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con nuestro presente desde una profunda crisis existencial y política".

Además, el jurado ha señalado que 'La brama del cérvol' "se erige como una obra coral de historias entrelazadas, marcadas por las contradicciones morales de sus hilarantes personajes. Con un tono sarcástico que por momentos abraza la metateatralidad, el dramaturgo propone una forma arriesgada de gran alcance popular".

El jurado ha manifestado también que Joan Yago, "a través de su mirada lúcida y su pluma afilada, vuelve a hurgar en las fisuras de nuestra sociedad para pasarlas por el tamiz del humor más descarnado".

El premio reconoció en su pasada edición a Victoria Szpunberg, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o Angélica Liddell.

FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA 'LA CALÒRICA'

Joan Yago (Barcelona, 1987) es graduado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona, además de miembro fundador de la compañía de teatro independiente 'La Calòrica'.

Ha escrito y estrenado obras de teatro como 'Els Ocells', 'Sis Personatges - Homenatge a Tomàs Giner' (Premi de La Crítica 2018), 'Fairfly' ( Premio Max a Autoría Revelación 2018 y Premi Butaca al mejor texto 2017), 'You say tomato' (Premi Crítica Serra d'Or a mejor texto teatral, 2016), 'Un lloc comú' (Premi Ciutat d'Alzira 2014), 'Bluf' (Premi Quim Masó 2014), 'Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda', 'Aneboda-The Show', 'La Nau dels Bojos', 'L'Editto Bulgaro', 'Martingala', 'No soy Dean Moriarty' o 'Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I'. En 2021 recibió el Premi Butaca a mejor texto por 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda'.

Es profesor de escritura en la Escuela Eòlia ESAD y en el Obrador de Dramaturgia de la Sala Beckett, y creador y guionista de la serie 'Mai neva a Ciutat' para IB3tv.