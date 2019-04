Jonas Jonasson critica los nacionalismos en su nueva novela: "Vamos camino de romper lo creado con la Comunidad Europea"

Publicado 03/04/2019 14:40:45 CET

El escritor sueco Jonas Jonasson revive a Allan Karlsson, el personaje centenario que lo convirtió en un 'superventas' en el país nórdico en 2010, con su nueva novela 'El abuelo que volvió para salvar el mundo' (Salamandra) con la preocupación "de los nuevos nacionalismos que están en boga". "Después de la II Guerra Mundial se decía que no pasaríamos por algo así 'nunca más' y nació la idea de la Comunidad Europea, pero ahora estamos en camino de romper lo que se ha creado", ha dicho el autor en una entrevista en Madrid.

Jonasson, que vendió más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo de su primera novela 'El abuelo que saltó por la ventana y se largó', ha explicado que su personaje sigue preocupado porque los hechos del pasado revivan en la actualidad. "No se si Allan lo ve pero yo sí veo, el nuevo nacionalismo en boga usa el mismo tono que usaba un joven Hitler", ha señalado.

"El mundo en el que vive el abuelo es un mundo desastroso, con estos libros quería denunciar el desastre que es los siglos XX y XXI y las cosas malas, como las guerras o los conflictos mundiales, y temas como el Brexit o lo que hace Donald Trump, y quería demostrar esto desde la cercanía y la pasión. El 'nosotros contra ellos' que han seguido algunos, ya Hitler lo utilizaba, también los hutus contra los tutsis o los españoles versus los catalanes. Es algo que debemos cambiar", ha indicado.

En su primera novela, Allan saltó por la ventana de la residencia de ancianos, en la víspera de su centésimo aniversario, y se lanzó a vivir una serie de aventuras con la avidez de un jovenzuelo, para restaurar la paz y el orden mundial. 'El abuelo que volvió para salvar el mundo' sigue esta línea y sumerge al protagonista en la continuación de su viaje por Pyongyang, Nueva York, Suecia y África, donde se encuentra con personalidades como Kim Jong-un, Donald Trump o Angela Merkel, justo en la celebración de su 101 cumpleaños.

"La diferencia entre el mundo del abuelo en este libro y en el anterior no es mucha, nada ha mejorado, todo sigue igual pero diferente y lo que quería era actualizar estos temas desde la visión del anciano", ha dicho Jonasson, quien "quería que el personaje siguiera contando su historia porque termina muy preocupado".

En este sentido, el autor ha explicado que parte de su experiencia como periodista está incluida en su narrativa. "La crítica social y política que hay en el libro tiene que ver conmigo y mi interés en la historia contemporánea, leo noticias y las medito y pienso mucho", ha subrayado Jonasson, quien dice tener "miedo de que el debate de la sociedad se está resumiendo en un tweet de 140 caracteres".

"Todo va tan rápido que a nadie le da tiempo de hacer un análisis más profundo de las cosas. No se puede descubrir la situación humanitaria de los refugiados y resumirlo en 140 caracteres. Trump es el mejor ejemplo del uso de esta herramienta. El mismo fenómeno nos ha llevado al Brexit, porque el debate de esto se dio en los autobuses, en los que ponía '125.000 libras son destinadas todas las semanas a la Unión Europea'", ha añadido.

LOS CONFLICTOS POLÍTICOS Y EL HUMOR

El autor ha recordado como su manera de escribir se ha visto influenciada por las expresiones de su padre, quien solía mirar las noticias por televisión y exclamar "esto es una mierda" o "esto es para ponerse a llorar".

Jonasson le da una vuelta a esta experiencia, toma los temas de la actualidad y los une en una cadena de situaciones "ficticias" y "llenas de humor", a través de la mirada de un hombre nacido en 1905 "que va a cumplir 101 años en 2019"."Es irreal pero creo que me puedo tomar ciertas licencias como escritor, en el libro vemos situaciones que ya ocurrieron o que pueden llegar a ocurrir, sin embargo es irreal que pasen así, contadas unas tras otras y a un solo personaje", ha agregado.

Bajo esta premisa, el abuelo de sus novelas propone soluciones "diferentes" a algunos conflictos políticos. "A Trump por ejemplo le he dado un papel mayor porque él es una gran broma dentro de lo trágico que puede ser, pero también vemos como Allan decía que la solución al conflicto entre Israel y Palestina era juntar a ambos líderes en una habitación y ponerles una vodka en medio".

Preguntado por la solución que su personaje le daría a las discusiones del Brexit, el escritor sueco ha dicho que la primera ministra del Reino Unido, "Theresa May, se encerrará en los próximos días en una habitación con el líder laborista para resolverlo". "Lo que no sé es qué van a beber, lo sabremos tiempo después", ha bromeado.

Jonasson ha explicado que en principio, el protagonista sería otro de sus personajes, Martin, pero lo tuvo que "despedir en mitad del proceso de escritura". "No me daba lo que quería, de hecho no nos entendíamos, en cambio el abuelo y yo nos conocemos muy bien", ha dicho.

Actualmente, el autor vive en Gotland, una isla en el Báltico desde donde escapa de las "noticias desastrosas" y donde prepara su próxima novela que no tendrá al anciano como figura principal.