Karin Smirnoff retoma el legado de Larsson y la serie Millennium: "Los vientos corren a favor de la extrema derecha"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora sueca Karin Smirnoff retoma el legado que Stieg Larsson comenzó en 2005 con la serie Millennium y lo hace con la novela 'Los colmillos del lince' (Destino). En ese sentido, la autora ha explicado que comparte con Larsson la visión sobre temas "movilizadores" y de actualidad que ambos incluyeron en sus libros, para después lamentar que los vientos "corren a favor de la extrema derecha".

"Estos son temas que comparto con Stieg Larsson porque son tremendamente movilizadores, de tremenda actualidad y que hemos visto que han tenido una evolución muy triste. Esa advertencia que nos lanzó Stieg Larsson en 2005 se ha convertido en una realidad y hoy día claramente los vientos corren a favor de la extrema derecha. Es algo que me produce muchísimo miedo y le producía también a Stieg Larsson muchísimo miedo", ha asegurado la autora sueca en un encuentro con medios de comunicación este miércoles en la Embajada de Suecia en Madrid.

Así, a Smirnoff --que participa en el universo Millenium por segunda vez y que escribirá un único libro más sobre esta serie-- le "preocupa" la normalización de las "estupideces" que hacen los partidos y "miembros" de los partidos de extrema derecha, concretamente en Suecia.

"Trabajaba como fotógrafa, corrían los años 90, y tenía muchísimas fotos de los miembros de ese partido (Los Demócratas de Suecia) haciendo el saludo nazi, con sus cabezas rapadas, con chaquetas 'bomber'. Hoy en día ese partido cuenta con el 20% de los votos, es un partido completamente establecido y por supuesto, niegan cualquier vinculación con los neonazis, niegan que sean neonazis. Pero a la vista está que lo son. Comparten su visión del mundo, la visión sobre la inmigración... Esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en Europa, sino en todas partes del mundo. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Estados Unidos", ha añadido.

Otro de los temas que están presentes tanto en la nueva novela, 'Los colmillos del lince, como en la anterior, 'Las garras del águila', y que comparte con Larsson, es la violencia contra las mujeres. En ese sentido, Smirnoff ha asegurado que también en este aspecto está habiendo un retroceso y ha señalado el "fenómeno" de las 'trad wives' (mujeres que reivindican en redes sociales la figura de la ama de casa tradicional).

"Larsson también aprovechó de abordar estos temas como el ascenso de la extrema derecha, la violencia contra las mujeres. Estamos en un momento de la historia donde vemos que los políticos pretenden devolver a las mujeres al ámbito del hogar. Por ejemplo con todo el fenómeno de las amas de casas tradicionales denominadas en inglés 'trad wives', que pretenden echar tierra en todos aquellos derechos conseguidos con muchísimo sacrificio por todas las generaciones anteriores. Estamos viendo a una contra ola de ataque a todas las conquistas feministas", ha apuntado Smirnoff.

La autora ha asegurado que no hace falta ser "expertos" en estas temáticas para incluirlas en la literatura que consume "un alto espectro" de lectores. "Es muy interesante hacerlo porque también permite a los lectores poder informarse y reflexionar sobre estos temas que son de enorme actualidad (...) Abordar estas temáticas en la novela negra nórdica es esa oportunidad que Stieg Larsson también aprovechó", ha añadido.

En 'Los colmillos del lince', la autora ofrece una "nueva vuelta de tuerca" al conflicto entre el desarrollo económico y sus implicaciones ecológicas a través de las disputas que provocan las explotaciones mineras y sus consecuencias en Suecia.

"En Suecia tenemos un historial de empresas extranjeras que vienen y tratan de aprovechar de los proyectos mineros, sobre todo porque tenemos una legislación que favorece este tipo de inversión. Llegan, construyen esas explotaciones mineras, que son proyectos que no son muy duraderos --explotan los recursos durante 10-15 años-- y luego abandonan esos proyectos. El único interés que tienen es el interés monetario, el dinero. No tienen ningún otro interés prioritario, no les interesa ni las condiciones de vida del lugar al que van, no les interesa tampoco el desarrollo verde. Este es uno de los temas principales políticos de esta segunda entrega", ha explicado la escritora.

Por eso, ha criticado la "ignorancia" de los políticos --a los que ha calificado como "presas fáciles" para el "lobby" que hay alrededor de estas explotaciones mineras--- y ha asegurado que entre sus objetivos se encontraba informar a los lectores sobre la preponderancia del 'greenwashing'.

"Siempre me impresiona lo tremendamente ignorantes que son los políticos. Claramente no pueden estar al tanto de todo, pero son presas muy fáciles de todo el lobby que hay alrededor", ha concluido.