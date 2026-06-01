Kathryn Stockett publica su segunda novela tras 'Criadas y señoras': "Las mujeres en EE.UU están perdiendo sus derechos"

La escritora estadounidense Kathryn Stockett durante una rueda de prensa, en el Hotel H10 Puerta de Alcalá, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora estadounidense Kathryn Stockett, que ha regresado a la novela 17 años después de su primer libro, 'Criadas y señoras', ha alertado de que las mujeres están perdiendo los derechos en su país natal.

"No hablo mucho de política, sobre todo en Estados unidos porque está todo muy polarizado. En una misma habitación probablemente el 50% sea de un lado y el 50% sea del otro. Pero estoy aquí (en España), así que puedo decir lo que quiera. En este momento, las mujeres en Estados Unidos están perdiendo sus derechos, sobre todo en materia de salud. Y esto llega a partir de la revocación, por ejemplo, de la ley Roe contra Wade, que es la que promulgó el derecho al aborto en todos Estados Unidos", ha explicado Stockett este lunes en un encuentro con los medios de comunicación.

Así, ha añadido que Estados Unidos está yendo el la "dirección incorrecta" para después precisar que es "importante" que las mujeres no den "por sentado" esos derechos. "No digo que estemos en la situación en la que estábamos en 1933, pero sin lugar a dudas tenemos que luchar por los derechos que tenemos porque nos los pueden arrebatar con muchísima facilidad. Eso es de lo que hemos sido testigos últimamente en Estados Unidos", ha explicado.

Aunque la escritora ha asegurado que no le da "miedo" hablar de política y su desagrado por la actual administración de Donald Trump en Estados Unidos, sí considera que es un "país dividido" en el que si se habla de política, "no se habla de nada más".

"No me da miedo hablar de política, tengo ningún reparo en decir que no me gusta el gobierno actual de Estados Unidos, pero es verdad que allí trato no hablar de política porque si no no se habla de nada más. Me parece una locura que estemos viviendo en un país que está tan profundamente dividido en este momento, es una locura y también me parece muy triste", ha apuntado.

La autora ha presentado este lunes su esperada segunda novela, 'El club de las indomables' (Planeta). La obra ve la luz diecisiete años después de su debut literario con 'Criadas y señoras' y en en ella regresa a los paisajes de Misisipi en la época de la Gran Depresión.

"Cuando me puse a escribir 'Criadas y señoras' era una historia que estaba escribiendo para mí misma, para reconectarme con mi infancia y con la familia a la que tanto echaba de menos. Pero cuando me senté a escribir esta historia ya no estaba sola en la habitación. Conmigo tenía un contrato, tenía un editorial, tenía las expectativas de los lectores, los críticos. Por eso el proceso se tornó de vez en cuando algo paralizante", ha explicado.

De hecho, Stockett ha estado trabajando en esta novela 12 años y según ha explicado, la editorial la "despidió" después de los 10 primeros, porque no había cumplido el contrato.

Lo que le impulsó a terminar esta historia fue el descubrimiento de una ley aprobada en Misisipi en 1927 que legalizaba la esterilización de cualquier persona con problemas mentales -ha explicado que quiénes más lo sufrieron fueron las personas con autismo- que acabó juzgando y tratando a las mujeres que eran "promiscuas" a ojos de las autoridades. Estas leyes dejaron de estar activas en los años 90, ha detallado.

"Si iba a escribir una historia ambientada en el año 1933 en Misisipi y aparte una historia de mujeres, iba a ser imposible no ahondar sobre temas de discriminación, racismo, hipocresía. Entonces iba a ser imposible escribir un libro corto. Y así fue", ha explicado.

La autora comienza ahora una gira mundial en la que presentará 'El club de las indomables' y con la que ya ha firmado ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, que en su 85ª edición está dedicada al humor.

"El humor es muy importante (en su vida y obra). La vida es divertida, tenemos que reír y más con los Estados Unidos de ahora que son ridículos. Además, si escribes un libro durante 17 años y no te ríes...", ha zanjado.