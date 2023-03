María Dueñas defiende el uso del espanglish: 'Wellcome to Rota. Give me pan y call me tonto'

CÁDIZ, 28 Mar. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

La escritora María Dueñas ha debatido este martes 28 de marzo sobre el uso literario del espanglish en América, asegurando que se trata de un fenómeno al que "no se puede ni se debe poner freno" y recordando que es algo que viene sucediendo en diversas partes de España desde hace muchos años.

"El espanglish es un fenómeno creciente en Estados Unidos, pero en España sí hay casos. Por ejemplo, el llanito de Gibraltar, que mezcla el español con acento andaluz y el ingles británico: es algo muy similar", ha explicado antes de su intervención en una mesa redonda en el Congreso de la Lengua de Cádiz.

"El concepto de espanglish es amplísimo y siempre ha habido ciertos sectores con una convivencia entre el español y el inglés que se ha mantenido en el tiempo", ha señalado, para poner un ejemplo con Rota, donde se encuentra una base militar estadounidense. "Recuerdo ver una pintada en ese sitio que me llamó mucho la atención y decía: 'Welcome to Rota. Give me pan y call me tonto'", ha afirmado con humor.

La autora de 'El tiempo entre costuras' ha defendido la explosión del espanglish en Estados Unidos y otros países americanos, ya que se trata de una manera de hablar "muy natural, fluida y que, en ocasiones, se debe a necesidades". "Hay gente que vive con sus padres o sus abuelos, los cuales no saben inglés, y la mezcla con el español surge de manera natural, nada forzada", ha remarcado.

Dueñas, filóloga y enseñante de español, vivió varios años en Estados Unidos dando clases en la Universidad de Michigan, y ha recuperado algunos de los ejemplos de un habla que "podría considerarse un mestizaje" y que más le llamaron la atención durante su estancia allí.

Así, ha reconocido que terminó por incorporar a su vocabulario algunas palabras de allí, adaptadas al castellano: desde 'aplicar' para solicitar algo a 'registrarse' en la universidad, en lugar de matricularse. Pero una de las expresiones que más le llamó la atención fue el juego de palabras habitual con el espanglish que resulta en frases humorísticas, como con 'deliberar groserías' para sustituir a 'delivering groceries' ('repartir alimentos').

"En ciertos momentos, cuando estás fuera, todas las palabras rápidas que necesitas para denominar ciertas cosas las coges", ha reiterado, defendiendo además que no se puede mirar al espanglish como "algo peyorativo". De hecho, la RAE terminó por modificar su primera definición de este fenómeno.

'Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos, en la que se mezclan, deformándolos, elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés', señalaba esa primera definición de espanglish, que se cambió tras las quejas por ese uso de 'deformar' que para muchos hablantes era despectivo.

'EL QUIJOTE' EN ESPANGLISH

Dueñas ha recordado que el concepto de espanglish es "muy amplio", pero que no se puede aplicar únicamente al uso temporal de algunos anglicismos. "Ahora por ejemplo escucho mucho decir lo de 'random', que sinceramente creo que es algo que pasará", ha señalado con humor la escritora. "No abusemos sin necesidad. Está bien usarlo cuando se da el caldo de cultivo, pero no cuando nos queremos hacer los 'cool', porque se puede caer en lo absurdo", ha defendido.

Y, para terminar, recuerda uno de los ejemplos más extravagantes de la literatura en relación con el espanglish: la propuesta de la traducción de 'El Quijote' al espanglish por parte del investigador Ilan Stavans, estudioso de la cultura latina en Estados Unidos.