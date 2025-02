María Oruña publica 'El albatros negro': "La IA es peligrosísima. Tendría que haber un Real Decreto que limitase su uso"

La escritora se sumerge en la Ría de Vigo con su nueva novela que saldrá a la venta el martes, 4 de marzo: "Es mi obra más personal"

VIGO, 28 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

María Oruña, que publica el próximo 4 de marzo su nueva novela 'El albatros negro' (Plaza & Janés), considera "peligrosísima" la Inteligencia Artificial y pide que el Gobierno apruebe un Real Decreto para limitar su uso "porque ya está afectando a muchos profesionales".

"Me parece peligrosísima la Inteligencia Artificial en tanto en cuanto no esté debidamente normada. No sé por qué motivo no está más limitad. Tendría que haber un Real Decreto muy rápido para este tema porque ya ha afectado a muchos profesionales", ha comentado la escritora en una entrevista con Europa Press, tras presentar su novela a un grupo de periodistas en Vigo, donde ubica su nueva trama.

Oruña, que ha puntualizado que la IA puede tener aspectos positivos en medicina o seguridad ciudadana, exige que en el sector literario exista una "etiqueta roja" que diferencia los libros que no han sido creados con IA de los que sí han contado con ayuda de esta herramienta. "Me encantaría que los libros pasasen un filtro y se ponga alguna etiqueta roja muy grande o notoria que certifique qué libros no tienen Inteligencia Artificial", ha sugerido.

Al respecto, ensalza que sus libros sí que pasarían ese control y pone en duda que ocurriese lo mismo con otros ejemplares. "Yo sé que mis libros pasarían ese filtro. ¿Lo pasarían todos? También sé que no", ha remarcado. En este sentido, afirma que ha leído libros de "autores conocidos" de los que intuye que "sí que tiene algo de IA".

"Se nota cuando lees un libro que contiene alguna parte hecha por la IA porque hay un pastiche de películas americanas de toda clase. Se nota que los argumentos lo cogen de un sitio y otra parte la cogen de otro lado", argumenta.

Asimismo, María Oruña cuenta que su entorno ha llegado a pedir a la IA que escriba una historia al estilo de la gallega, aunque ella misma remarca que existe diferencia en el uso del léxico. "Me dijeron que pidieron una historia de aventuras pero ponían muchas tonterías y no era nada del estilo de lo que yo escribo. No utilizaban ni mis mismos adjetivos ni nada", ha recordado.

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Por primera vez, María Oruña sitúa una trama en su ciudad natal (Vigo) y lo hace con 'El albatros negro', un libro que define como el "más personal". "Hasta ahora no había querido tocar a mi ciudad porque lo siento como mi guarida", desvela. Sin embargo, señala que ahora lo hace porque tiene una historia que sí merecía la pena contarla desde su tierra.

El libro se inspira en los galeones de la batalla naval de Rande y la leyenda del tesoro perdido en 1702 para ambientar un thriller que alterna la historia de Miranda de Quiroga, una joven de principios del siglo XVIII, con una investigación criminal en el siglo XXI.

"Llamé a muchas puertas de la Policía Nacional y me las abrieron de par en par. Aunque el esfuerzo adicional fue conseguir la voz del pasado porque apenas había documentación de cómo era el Vigo de entonces. Tuve que tirar mucho de autores como Calderón de la Barca o de Benito Jerónimo Feijoo", ha comentado, tras ser preguntada por el proceso de documentación.

'El albatros negro' trata temas como el papel de la mujer en la ciencia a las puertas de la Ilustración, los orígenes de la entomología o el expolio del patrimonio histórico en la actualidad. Respecto a esta última cuestión, Oruña, que asegura que conoce la situación del caso del Galeón San José --en disputa por la batalla legal entre España y Colombia--, deja al lector qué decida qué es mejor hacer en estos casos.

"El libro parte de esa normativa que es que lo que se encuentra donde mejor queda es 'in situ'. Pero también hay personajes que discuten si no sería mejor sacar el pecio", desvela.

A la pregunta de si se siente profeta en su tierra, Oruña apunta que no tiene esas expectativas y que simplemente quiere contar historias y que perduren lo máximo posible. "Yo cuento historias y después la gente hace con ellas lo que quiere. La historia se va a sostener por sí misma y a perdurar si vale la pena. No habrá promoción potente que valga, ni habrá carisma que yo pudiera tener si la historia no se sostiene por sí misma. Si es buena perdurará y si no será olvidada", apostilla.

ÉXITO Y CONCILIACIÓN

Sobre el éxito, Oruña afirma que está preparada "para caer en cualquier momento" porque asegura que es "imposible" que todos sus libros funcionen. "Yo estoy preparada para caer y rearmarme. No cuento con nada hecho. Si fuese así, tendría un problema porque entonces no me prepararía tantísimo los libros ni me tomaría tan en serio mi trabajo", responde.

"Siempre creo que hay que demostrar que merecer estar ahí. Mantenerse es muy difícil. La competencia es brutal y la oferta editorial es bestial", ha agregado.

En este contexto, Oruña señala que es consciente de que al ser "mujer escritora" puede que los lectores hayan tenido algún prejuicio al leer sus libros. "Quizá han podido decir, 'a ver qué escribe esta mujer si recetas de cocina o qué'", añade.

En los próximos meses, la escritora estrenará 'El albatros negro' en Madrid, Santander, Torrelavega, Suances, Oviedo, Tenerife, Málaga, Bilbao, Barcelona y Valencia, entre otros. Una tourne que, como ella apunta, se asemeja al de un "cantante de rock". "Me he comprado vitaminas", bromea antes de ensalzar la labor que hace su marido para poder conciliar y cuidar al hijo que tienen en común.