Las memorias de Iñaki Urdangarin llegarán a las librerías el 12 de febrero de 2026

Las primeras memorias de Iñaki Urdangarin, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' (Grijalbo) llegarán a las librerías el próximo 12 de febrero de 2026.

Así lo ha anunciado este jueves Penguin Random House Grupo Editorial, editorial bajo la que está Grijalbo, que ha apuntado en un comunicado que se trata de "un relato íntimo y sincero en el que el exdeportista repasa su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática".

"Los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal tras su paso por prisión", añaden.

La editorial ha compartido un pequeño fragmento del libro en el que Urdangarin explica que su historia ha sido contada por periodistas, jueces y tertulianos y que ahora quiere usar su propia voz.

"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto. Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad", se lee en las memorias.