Muere el escritor peruano Bryce Echenique a los 87 años

Archivo - May 8, 2019, Lima, PerĂ: lima 9 de mayo del 2019 retratos Alfredo Marcelo Bryce Echenique - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido a los 87 años, según ha confirmado la Casa de la Literatura Peruana. Es uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana.

"Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (...) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país", ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.

Es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', galardonada con el Premio Planeta en 2002.

A estos títulos se suman otras obras como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre otros.