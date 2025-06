Muñoz Molina aboga por ediciones infantiles de 'El Quijote': "Hay que procurar no verlo como un clásico"

Alerta de un "gigantesco poder de la mentira" completamente nuevo al presentar su nueva novela

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Antonio Muñoz Molina, que publica 'El verano de Cervantes' (Seix Barral) sobre sus primeros acercamientos a 'El Quijote', ha abogado por las ediciones infantiles de la novela de Miguel de Cervantes para las etapas más tempranas de la educación y ha asegurado que "hay que procurar" no ver a Don Quijote de la Mancha como un "clásico".

"La idea del clásico es una idea que a mí me parece bastante tergiversador. Dices un clásico y eso parece que indica ya una cosa indiscutible, maciza, magistral y antipática. Una estatua no te acerca (...) Es una obra experimental y es una obra hecha muchas veces a tientas e improvisadamente por alguien que iba creándola", ha apuntado el autor al respecto en un encuentro con medios de comunicación en la librería La Mistral.

El escritor y Premio Príncipe de Asturias de las Letras publica este trabajo en el que recopila recuerdos de su infancia y sus primeros acercamientos a 'Don Quijote', así como las literaturas a las que ha influenciado la obra de Miguel de Cervantes. "Una sociedad que se va cerrando se va esterilizando", ha apuntado.

Aunque Muñoz Molina ha señalado los autores influenciados por el Quijote, como Charlotte Lennox --que escribió 'La mujer Quijote'--, Virginia Woolf, Charlotte Gustave Flaubert o Stendhal, también ha subrayado la poca influencia que tuvo en España hasta la llegada de Benito Pérez Galdós.

"Tiene que ver con el encierro gradual de la sociedad española, con la prevalencia de la obsesión por la limpieza de sangre, con la Inquisición (...) Se va cerrando la literatura igual que se va cerrando el idioma. El idioma se va volviendo mucho más hermético", ha valorado.

Sobre si la literatura sigue teniendo el "poder de evasión", Muñoz Molina ha apuntado que la mente está dotada para "dejarse engañar" por la ficción, aunque en la actualidad "los poderes económicos y tecnológicos" que aspiran "al dominio del mundo" quieren robar "la conciencia humana", para después explicar que el poder de la "mentira" es "gigantesco".

"Ahora es completamente distinto. Porque ahora el poder de la mentira es tan gigantesco que no es una continuación de algo que ya existiera. Esto es completamente nuevo y es completamente destructivo. Y no sabemos a dónde va (...) Ahora estamos en manos de poderes económicos y tecnológicos que aspiran al dominio del mundo y al robo de la conciencia humana", ha apuntado para reiterar que la inteligencia artificial (IA) no se parece a nada conocido.

Por otro lado, aunque no ha calificado a Cervantes como un "adelantado del feminismo", Muñoz Molina sí ha destacado a los personajes femeninos del Quijote, que en muchas ocasiones pasan de ser "objetos" para la mirada masculina a ser "sujetos".

"Hasta determinado momento hemos seguido los cánones de un género literario establecido. Y se rompen. ¿Por qué? Porque habla aquella que hasta ahora solo era objeto y se vuelve sujeto. Aquella que hasta ahora solo estaba mirada a través de los ojos de los hombres. Después de Marcela aparece Dorotea. Que Dorotea es un personaje, casi es mi preferido. Es una mujer que ha abandonado su casa para seguir al amante, al marido que se prometió con ella y que la ha abandonado", ha zanjado.