Nando López reconoce que su novela '¿Cuál es tu lucha?' ha sido su "mayor desafío literario": "Nace desde la verdad"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escritor y dramaturgo Nando López ha reconocido que su reciente novela '¿Cuál es tu lucha?', que se lanza este jueves," ha supuesto el "mayor desafío literario" de su carrera porque cuenta el relato real de quince jóvenes y los obstáculos a los que se enfrentan y lo hace "desde la verdad", por lo que el autor ha recomendado la lectura a "todas las familias y profesorado para conocer cómo es la adolescencia actual".

Así lo ha expresado en una entrevista a la editorial que publica su libro, SM, recogida por Europa Press, en la que afirma que la obra permitirá también a los adultos recordar su adolescencia.

"Van a conocer muy bien cómo es la adolescencia actual desde sus palabras, desde sus reflexiones, desde sus vivencias, desde sus preocupaciones o inquietudes, es un libro que permite algo que es necesario, recordar cómo fue, qué nos dolió, qué queremos cambiar. Permite un doble viaje, un viaje para conocer a la adolescencia de hoy y un viaje para recordar y, quizá, hasta reconciliarnos con la adolescencia que fuimos", ha señalado.

El material tratado, según sus palabras, es de "una enorme sensibilidad" porque los quince protagonistas "han contado sus experiencias con muchísima honestidad", lo que le ha obligado a tener un tratamiento "muy cuidadoso" y porque a pesar de ser historias "muy distintas", también tienen puntos en común.

López ha insistido en que '¿Cuál es tu lucha?' nace desde "de la verdad", cuya intención es que el lector "se pueda sentir dentro de la historia y que sea un personaje más". "Son quince vidas tejidas y la vida de quien lee el libro es la vida número dieciséis", ha recalcado.

Sobre los adolescentes, el autor destaca la madurez con la que han contado sus historias y la manera de abordarlas "desde un lado muy constructivo". "Me ha sorprendido cómo destacan el valor de la amistad, la importancia de encontrarse con personas de su propia edad que han superado esos obstáculos. Me han sorprendido, sobre todo, por la madurez con la que están contadas. No tanto por la dureza que abordan porque, por desgracia, soy muy consciente de esa realidad. Pero me han sorprendido, sobre todo, sus maneras de abordar esas luchas desde un lado muy constructivo, sus ganas de cambiar las cosas y su compromiso social", ha explicado.

López ha añadido que un aspecto común de las historias es que "son de personas que no se rinden" y que intentan romper el círculo de la violencia "de las que en muchos casos han sido víctimas". En este sentido, ha destacado la importancia de que cada historia tuviera una personalidad propia, que permitiese demostrar la adolescencia "diversa y fascinante, comprometida y crítica, y que no tiene nada que ver con esa imagen apática que a veces se ofrece".

"Son personas que tratan de transmitir unos valores, unas ideas, una forma de ver el mundo. Quince personas que intentan que se rompa el círculo de la violencia de las que en muchos casos han sido víctimas. Era importante que fueran quince personas con historias muy diversas, tenemos historias de personas no binarias, de personas con capacidades diversas, de personas que nos hablan de su pasión y sus dificultades en el mundo del deporte o de la música, personas que han sido víctimas de bullying y ahora luchan para frenarlo, personas que luchan desde la cultura", ha manifestado.

Por último, confía en que la obra "sirva de inspiración a más jóvenes" porque "cuando alguien cuenta desde su verdad una lucha así, su testimonio es muy valioso".