Las novelas de Isabel Allende y Sergio Hernández llegan hoy a las librerías respaldadas por el Premio Planeta

La presentadora Sonsoles Ónega, la ganadora del Premio Planeta 2026, Isabel Allende, y el finalista Sergio Hernández durante el encuentro en la Real Academia Española, a 04 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autores Isabel Allende y Sergio Hernández llegan este miércoles a las librerías con sus novelas 'La hora antes del alba' y 'La añoranza', obras ganadora y finalista del Premio Planeta 2026, respectivamente.

La presentación oficial se ha celebrado este miércoles en la sede madrileña de la Real Academia Española, cuando Allende y Hernández han conversado con la periodista y también ganadora del Planeta en 2023, Sonsoles Ónega.

Así, Allende ha señalado la sintonía que ambos autores tinen, de hecho ha asegurado que su novela 'Largo pétalo de mar' tiene mucho que ver con la reconocida 'La añoranza'.

"Separados por 50 años de edad, un continente y el océano... Que escribiésemos dos novelas que están tan relacionadas, es curioso. Este niño (Hernández) debe estar relacionado conmigo, tiene que ser nieto mío. El jurado debía tener alguna idea de que estábamos de acuerdo", ha asegurado la chilena.

Ambas novelas suceden en dos contextos históricos de represión, dictadra y exilio, por lo que Allende ha alertado de nuevo sobre las tendencias políticas actuales de entre los jóvenes, que "coquetean" con la ultraderecha.

"Hay generaciones de gente joven que tiene una especie de coqueteo con la idea del autoritarismo, de la ultraderecha, de algo que ya viví. Como no saben lo que es, piensan que son soluciones. Pero agravan problemas y crean otros. La democracia es como la buena salud, la das por hecho hasta que te falla y cuando ya no lo tienes sabes cuán preciosa es", ha aseverado.

Por su parte, Hernández ha explicado cómo su momento vital ha influido en su mirada hacia la historia de España, presente en la novela finalista.

"La Guerra Civil me pilla terriblemente lejos y eso me hace hablar de una perspectiva distinta. Uno no tiene deseo de escribir una novela premonitoria", ha señalado el escritor, quien ha añadido que la elección de que la protagonista de su obra fuese una mujer ha sido una "decisión casi política" ya que "encarna el ideal de muchas mujeres que no tuvieron voz".

Durante el encuentro se ha abordado el trasfondo de sus historias y la inspiración de sus tramas. Así, Allende ha relatado el origen del seguimiento de su mítica obra 'La casa de los espíritus', cuya idea nació en un ferri de Montevideo a Buenos Aires.

"¿Qué iba a escribir el 8 de enero? Quería retomar al último personaje de 'La casa de los espíritus', Alba, que queda sola en esta casa en medio de la dictadura. Ha sido mutilada, violada y para colmo embarazada. ¿Qué pasó con ella?", ha añadido.

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, METÁFORA DE CHILE

Asimismo, ha profundizado en el simbolismo del inmueble en su trabajo literario. "Es una metáfora del país, una casa que se cierra y se ensombrece con la dictadura. Evoluciona con el país y cuando viene la dictadura la casa entra en un sombrío periodo. La casa se cierra porque se cierra el país. Y cuando cae la dictadura, Alba la vuelve a recuperar", ha desgranado.

Mientras, Hernández se ha referido a los referentes literarios que inspiran su libro y la memoria histórica y ha remarcado que siempre había querido escribir sobre el exilio de Antonio Machado.

"Machado se ha convertido en un mártir, un mártir laico, por supuesto. La historia es sobre todos esos exiliados que un día se fueron y ya nunca volvieron. Y es curioso porque nosotros, como españoles a nivel institucional, hemos decidido dejarlo allí, en el cementerio de la Collioure (Francia)", ha explicado el autor.

Allende ha respaldado sus palabras evocando su propio exilio. "Eso coincide con lo que hice cuando me fui de Chile. Me llevé una bolsita con tierra de mi jardín, con la idea de que iba a plantar algo en esa tierra. Pero no solamente no pude plantarla, sino que nunca pude volver realmente a mi país", ha lamentado.