Pablo Rivero aborda la relación familia-escuela en 'El rebaño': "Los adultos podemos hacer bullying incluso a los niños"

Lamenta que "a veces se priva a los profesores de autoridad": "Están fatal pagados y valorados. Los adultos no sabemos más que ellos"

El escritor y actor Pablo Rivero ha publicado este jueves su séptima novela, 'El rebaño' (Suma de letras, Penguin), en la que habla sobre la gestión de las responsabilidades cuando suceden problemas con menores y la relación entre los profesores, las familias y los niños y, para ello, aborda temas como el bullying, la sobreprotección en la crianza o los chats de grupos de padres.

"Muchas veces se habla del bullying infantil pero no se habla del bullying de los mayores y a mí me interesaba mucho retratar cómo los adultos podemos hacer bullying incluso a los niños también por sacar las garras y defender a los nuestros", ha señalado Rivero en una entrevista a Europa Press.

En este "inquietante" thriller, el autor refleja cómo realmente los padres se obsesionan por la paternidad. "Vivimos en una sociedad en la que nos dicen el tipo de padre que hay que ser, muy opuesto a los que eran antes. De repente tenemos muchísima información y esa información a veces puede jugar a favor y a veces en contra. Estamos tan en sobreaviso de las cosas terribles que pasan, que pueden pasar, que entramos en pánico enseguida", ha advertido.

El escritor se pregunta si es peor ser el padre del que abusa o del abusador. Así, ha recalcado que siempre se habla de los padres de las víctimas pero no de cómo es ser un padre de un abusador.

Si se enterara de que su hijo es un acosador, Rivero apostaría por actuar "sobre todo con diálogo, pidiendo disculpas, confiando en los centros, en los protocolos". "La educación está en las casas pero muchas veces los niños no dependen de ti. Hay muchos psicópatas y asesinos que han tenido infancias terribles pero hay otros que han tenido infancias perfectas", ha subrayado.

"Muchas veces parece que los profesores tienen que salvar a los alumnos, tienen que hacer milagros, y muchas veces la responsabilidad también está en casa. Los padres echan la culpa a los profesores y muchas veces la base está en casa. Yo creo que el problema muchas veces es que se aplican protocolos que no están tan actualizados", ha manifestado.

El autor reflexiona sobre dónde está el equilibrio entre señalar al acosador o no: "Si tú a un niño le estás diciendo eres muy tonto, al final se lo cree, pues esto es igual. Si tú le dices eres un acosador, y eres diferente, y eres terrible, y eres peligroso, y no sé qué, al final le estás separando y muy difícilmente le vas a integrar después. Pero sin embargo, en el proceso, probablemente se está llevando la autoestima, la felicidad y el bienestar de otros niños". "Entonces, ¿dónde está el equilibrio?", pregunta.

'El rebaño', según ha explicado Rivero, trata sobre cómo los padres entran "en pánico" cuando pasa algo. "Entonces entran los chats de padres, 'a no sé quién le ha pasado esto, pues al otro no sé qué, entonces al mío le ha pasado esto, pues como le pase esto', y entonces ya los padres muchas veces vemos peligros donde no los hay y a veces es peligro y a veces no llega a esos extremos", dicho.

"LOS PADRES PODEMOS ENTRAR EN PÁNICO EN LOS CHATS"

"Los padres podemos llegar a entrar en pánico muchas veces por toda la información y por cómo la mentalidad del rebaño, por cómo nos sugestionamos unos a otros y eso pasa en los chats. Se manda una idea sobre algo, eso rula y se va creando una pelota en la que de repente, como no estés muy enterado y estés en calma sobre todo, piensas que va a haber Troya", ha agregado.

En este sentido, el escritor ha indicado que en los chats de padres "cada uno vuelva sus inquietudes y ha avisado de que la paternidad "es muy complicada".

No obstante, considera que los chats de padres es algo "muy positivo y muy útil" ya que comparten información importante como cumpleaños o celebraciones. "Yo creo que nos une y eso siempre es favorable para que las familias se conozcan y los hijos también. Lo que pasa es que para novela negra yo lo que intento hacer es que, de algo cotidiano, sacar punta", ha reconocido.

'El rebaño', ha añadido, tiene "varias tramas y no se limita a una cosa", pero la esencia de la que habla realmente es que nunca se llega a conocer a alguien de tu entorno. "Al final el rebaño intenta vivir en grupo para protegerse en sociedad, pero muchas veces el lobo está metido en el rebaño y muchas veces está escondido, camuflado y no lo ves, eso es lo terrorífico", ha precisado.

El también actor ha alertado de que el ciberbullying "ha disparado" también los problemas de salud mental. En cualquier caso, considera que los protocolos "son buenos" y ha celebrado todo lo que avance en estar pendiente de la salud mental de los jóvenes.

Sin embargo, ha lamentado que muchas veces "también se priva a los profesores de autoridad". "En eso creo que hemos perdido, creo que hay que confiar en los profesores, que están fatal pagados y valorados", ha criticado.

"Al final nuestros hijos dependen mucho de las horas que están en los colegios. Los profesores yo creo que tienen que sentir que son respaldados. Los adultos no sabemos más que ellos", ha señalado Rivero.

A raíz de las presentaciones de sus libros, el autor ha hablado con muchos profesores, que le han trasladado que "casi tienen que justificar" cuando suspenden a alguien o si le ponen un parte. "Muchas veces no denunciaban determinadas cosas porque casi los examinados eran ellos, casi se les ponía a ellos en tela de juicio. Un error que cometemos muchas veces los padres es que pensamos que sabemos más que ellos", ha aseverado.

Tras publicas su séptima novela, Pablo Rivero está ya trabajando en la siguiente, que también será un "thriller muy inquietante". "Es la misma tónica, es un caso bastante turbio pero que viene a colación de un tema que está también muy de actualidad", ha avanzado.