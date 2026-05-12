Patrimonio Nacional retoma su programa con talleres de restauración y formación del Palacio Real de Madrid y la Galería

Semana de la Administración Abierta 2025. Imagen de archivo - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional retoma este 2026 su programa 'Patrimonio abierto', con el que ofrece tres visitas a sus talleres de restauración y formación del Palacio Real de Madrid y de la Galería de las Colecciones Reales.

Así, estas jornadas se celebrarán los próximos 18, 20 y 22 de mayo y tienen como objetivo ofrecer al público la oportunidad de conocer los espacios de trabajo de la institución, responsable de la custodia de 170.000 piezas de las Colecciones Reales.

Concretamente, cada visita comenzará a las 11:00 horas y los grupos tendrán aforo limitado. Además, el recorrido arrancará el lunes 18 con los talleres de restauración del Palacio Real de Madrid; el miércoles 20 se abrirán los talleres de formación en encuadernación artística, guarnicionería y ebanistería de los Programas TándEM.

Finalmente, el viernes 22 será el turno de la sala polivalente de conservación y restauración de la Galería de las Colecciones Reales.

Los interesados deberán inscribirse previamente de manera obligatoria y puede realizarse en la web de Patrimonio Nacional.

El programa 'Patrimonio abierto' se enmarca en la Semana de la Administración Abierta 2026, que se celebra del 18 al 24 de mayo en toda España.

La iniciativa, impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto, tiene como objetivo acercar las administraciones públicas a la ciudadanía y promover los valores de transparencia, integridad, participación y rendición de cuentas. España pertenece a la Alianza desde 2011 y ha participado en todas las ediciones, consolidándose como uno de los países más activos en la organización de actividades para promover la cultura del gobierno abierto.