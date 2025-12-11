Pérez-Reverte elude la polémica entre Cervantes y RAE pero reconoce "metidas de pata" por parte de los de "siempre"

El escritor Arturo Pérez-Reverte durante la lectura de la lista de los galardonados con los Premios Zenda 24/25, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Los premios serán entregados en una gala el próximo 13 de enero. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor y académico Arturo Pérez-Reverte ha eludido este jueves la polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) por la elección de Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua (CILE) aunque ha asegurado que sabe que ha habido "metidas de pata" por parte de quien "siempre se mete la pata"

"Volví de viaje ayer y no he seguido la polémica en absoluto. Sé que ha habido metida de pata por parte de donde siempre se mete la pata. Pero como he vuelto y he llegado, no tengo mucha información. Hoy justamente voy a la (Real) Academia y después voy a enterarme de cómo está el asunto", ha explicado Pérez-Reverte durante un encuentro con medios para desvelar los galardonados por los Premios Zenda.

Precisamente, este pasado martes, el director del Cervantes, Luis García Montero, anunció que Panamá será la sede del próximo CILE y acusó a la RAE de querer imponer su decisión sobre el enclave. Este anuncio se suele conocer en el acto de cierre del Congreso de turno, algo que no ocurrió durante el final del X CILE celebrado en Arequipa (Perú) el pasado mes de octubre.

Horas después del anuncio, fuentes de la RAE replicaron al director del Cervantes que la decisión se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. este miércoles el Cervantes emitió un comunicado en el que critica que la RAE se "beneficie" de la presidencia nata de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y que "utilice" a las Academias latinoamericanas, provocando "daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá".

Así, ayer el Cervantes emitió un comunicado en el que criticaba que la RAE se "beneficie" de la presidencia nata de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y que "utilice" a las Academias latinoamericanas, provocando "daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá".

La institución dirigida por el escritor Luis García Montero exigía a la RAE una rectificación de su actuación y la vuelta "a la senda responsable de mutua colaboración", ante el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos con el Cervantes. Por ahora, la RAE no ha replicado.

El Cervantes asegura que la elección "unilateral" de Panamá sin su previo conocimiento vulnera la "buena relación" entre instituciones que ha sido la norma general de estos congresos, fundados por el Instituto Cervantes en 1997, y a los que en 2001 se sumó la RAE y ASALE.

Según el comunicado, la designación de las sedes se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española.