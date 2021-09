Pérez-Reverte publica 'El italiano': "Hay una tendencia muy española de no reconocer la virtud al enemigo"

GIBRALTAR, 21 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

El escritor Arturo Pérez-Reverte, quien publica su nueva novela 'El italiano' (Alfaguara), ha lamentado la "tendencia muy española de no reconocer la virtud al enemigo ni los defectos del amigo", además de constatar la "estúpida costumbre de pensar que solo mi bando es bueno".

"El héroe puro suele ser muy aburrido y a mí lo que me atrae es la gente con un corazón turbio capaz de hacer hazañas. Alguien puede llegar a torturar y ser un personaje interesante, porque la vida está llena de matices: de los malvados se aprende más", ha explicado el escritor en la presentación de su novela.

Precisamente, en 'El italiano' los protagonistas son los buzos de combate del país transalpino en la II Guerra Mundial, que dieron más de un quebradero de cabeza a las fuerzas inglesas en la colonia de Gibraltar.

Pérez-Reverte ha reivindicado la "heroicidad" de estos combatientes sin reparar en la ideología --aliados de la Alemania nazi--, reconociendo no obstante que es "un tema políticamente incorrecto", sobre todo en la propia Italia.

"En mis novelas los héroes pueden ser de cualquier bando, pero es que soy novelista, no historiador. Soy un mero estimulador e incitador y si alguien no lo entiende, me da igual. Solo los tontos y malintencionados juegan con este tipo de manipulaciones: hay una estúpida costumbre de pensar que solo mi bando es bueno", ha añadido.

Por las páginas de 'El italiano' aparece un alter ego del autor, que no duda en calificar como "falsa autoficción". "Soy novelista y puedo mentir y manipular lo que quiera. Algún historiador se ha enfadado alguna vez conmigo, pero a eso respondo con que se busquen lectores: los novelistas históricos a veces le dan clientela a historiadores que son aburridos", ha apuntado.

"DEVOLVER LA DIGNIDAD"

Con una tirada inicial de 180.000 ejemplares en España, 'El italiano' ya ha generado expectación en el país vecino --una productora ha preguntado por los derechos para su adaptación--. El académico ha recordado que, pese a haber películas que abordan este capítulo bélico, la visión en la ficción suele tender a menoscabar la labor de los buzos.

De hecho, la semilla de este libro surgió en la infancia cuando Pérez-Reverte acudió con su padre al cine a ver 'Su mejor enemigo', película protagonizada por David Niven y Alberto Sordi. "Los italianos salían retratados como patéticos, cobardes... y mi padre me dijo 'no te creas nada de eso, hubo italianos que hicieron cosas muy valientes'", ha explicado.

"Devolver la dignidad a estos héroes me parece un acto de justicia para los italianos, que además no es un país en el que los héroes modernos se hayan prodigado", ha añadido el autor de 'Línea de fuego', quien asimismo ha reiterado la capacidad de estos combatientes de "hacer cosas que los británicos ni podían imaginar".

GIBRALTAR, ESCENARIO DE ACCIÓN

Pérez-Reverte ha definido su nueva novela como "una inmersión en el Mediterráneo como patria y en los héroes que lo hicieron posible". Gibraltar se ha convertido en un escenario de acción y podría servir como campo para otras novelas del académico, que reconoce sentir predilección por estos escenarios fronterizos.

"No sé si habrá más novelas aquí, pero es una frontera y pasan cosas y eso me gusta. Novelar Madrid está bien, pero cuando fijas tu atención en este punto surge un palimpsesto de hazañas sucesivas", ha destacado, tras remarcar el papel que ocupa la otra protagonista del libro, la librera Elena Arbués.

"Ella es el símbolo de cómo la lectura te puede cambiar la vida. En cierta manera, la novela es un homenaje al mediterráneo clásico y a su vieja memoria cultural. Cuando el buzo aparece ante Elena, sabe reconocer al héroe callado, sencillo y silencioso que ni siquiera lee. Un héroe no lo tiene que ser todo el tiempo, a veces se agotará o se envilecerá, pero yo me quedo con la franja que me interesa", ha concluido.