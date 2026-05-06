Pérez-Reverte reúne sus crónicas y fotografías bélicas en 'Enviado especial': "Ahora nos están tapando la guerra"

Archivo - El escritor Arturo Pérez-Reverte - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte ha reunido sus crónicas y reportajes de guerra en el libro 'Enviado especial' (Alfaguara) y sus fotografías bélicas en la exposición 'Fotografías de guerra (1974-1985)', con las que constata cómo han cambiado las coberturas de estos conflictos ya que, como ha afirmado, "ahora nos están tapando la guerra".

"Nos han alejado de la realidad: la guerra es un horror terrible. La guerra huele mal, apesta a carne podrida, a plástico quemado, a sangre: En la guerra se grita, los heridos aúllan, las tripas salen (...) La guerra es eso y eso es lo que tiene, cuando la gente lo conoce y dicen 'cuidado con la guerra' (...) Ahora nos están tapando la guerra", ha afirmado el periodista en un encuentro con medios este miércoles en el Ateneo de Madrid.

Además, ha asegurado que, en la actualidad, existe en el periodismo una "censura voluntaria" para no herir sensibilidades, lo que aleja al espectador de la realidad. En ese sentido, ha reconocido que, durante sus coberturas de los conflictos en Sarajevo o Mozambique, entre otros, su intención era la de "cortar la digestión" al espectador.

"No he visto a niños con la cabeza aplastada ni con las tripas fuera. Ni un hombre mutilado, sangrando, no he visto a un herido aullando de dolor, eso no lo he visto. Me refiero a las últimas coberturas. En nuestro tiempo se veía continuamente, para eso estábamos allí", ha asegurado el escritor.

Al respecto, Pérez-Reverte ha considerado que los corresponsales de guerra desplazados a los conflictos internacionales entre los años setenta y ochenta fueron la "última garantía" de que lo que se "contaba era verdad".

"Ahora graban los soldados o las víctimas con móviles, con la cámara del casco o con drones. Nosotros, los reporteros de esa época --los que están aquí y los que están muertos-- éramos la última garantía de que lo que se contaba era la verdad. Ahora, hay tanta interposición tecnológica y de intereses de todo tipo que ya no es fiable, ya no hay ninguna guerra fiable", ha apuntado.

El escritor publica 'Enviado especial', una biografía de guerra que reúne en orden cronológico una selección de crónicas y reportajes escritos en los años setenta y ochenta. Además, Pérez-Reverte suma artículos publicados en las últimas décadas sobre conflictos pasados y presentes.

Además del recopilatorio de crónicas y para acompañar a la obra, PHotoESPAÑA presenta la exposición 'Fotografías de guerra (1974-1985)', que podrá visitarse del 7 al 31 de mayo en el Ateneo de Madrid, con una selección de fotografías tomadas por el propio autor en los conflictos bélicos en los que participó como enviado especial entre 1974 y 1985.