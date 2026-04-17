El periodista Javier Brandoli publica 'Carbonara con nata', una crónica sobre las fronteras éticas del siglo XXI

Javier Brandoli Manzano. - VIAJES AL PASADO

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y corresponsal Javier Brandoli Manzano ha presentado su nueva obra, 'Carbonara con nata' (Editorial Viajes al Pasado), un recorrido por los cinco continentes que, lejos de ser un tratado culinario, se configura como una crónica sobre las contradicciones de la aldea global y sobre las fronteras éticas del siglo XXI. El libro, que saldrá a la venta este sábado 19 de abril, sintetiza 16 años de coberturas informativas en más de 90 países.

A través de diez capítulos estructurados como ingredientes -olla, agua, sal, pasta, huevo, guanciale, pimienta, pecorino, sartén y nata-, Brandoli compone un ensayo personal que aborda "aquello que incomoda": las fronteras invisibles, la identidad, la violencia y la fragilidad de la normalidad. La obra recoge su experiencia como residente en países tan diversos como Sudáfrica, Mozambique, México, Italia, Tailandia y Estados Unidos.

El título del libro funciona como una metáfora de la división de opiniones y la complejidad moral. "Lo que escandaliza a unos puede ser la normalidad de otros", ha señalado el autor, que invita a mirar el mundo sin "exotismo ni cinismo". En sus páginas, Brandoli relata la convivencia entre el horror y lo cotidiano, como cenar en Acapulco tras haber cubierto noticias de decapitados, o la complejidad ética de realidades como el turismo de masas en Uganda o los conflictos culturales en Camboya y México.

En sus páginas conviven héroes involuntarios y víctimas invisibles, líderes y ciudadanos anónimos, padres que luchan, hijos que resisten y comunidades que sobreviven bajo la sombra de la injusticia. No se limita a narrar conflictos lejanos, sino que también abre la puerta a su propia vulnerabilidad e invita a hacerse preguntas tan incómodas como necesarias.

"El mundo está lleno de contradicciones, de negros, blancos y grises que sencillamente no conocemos", ha explicado Brandoli, quien sostiene que al acercarse a la realidad exterior "todas tus certezas empiezan a temblar". El autor reivindica que el planeta no está hecho solo de héroes o monstruos, sino de millones de personas que intentan vivir con dignidad en medio del ruido.

IDENTIDAD Y AZAR

La obra, que cuenta con 272 páginas en blanco y negro y un pliego de 16 páginas a color, explora también el peso del azar en el destino humano, partiendo de la premisa de que "se cae de un útero y buena parte de tu vida ya está decidida". Bajo esta óptica, el periodista analiza qué convierte la normalidad en un privilegio y qué hay detrás de la violencia o la memoria.

'Carbonara con nata' se posiciona así a medio camino entre la crónica internacional y el ensayo personal, arrojando luz sobre las fronteras sociales y éticas del siglo XXI. El libro, editado en formato rústica con solapas, estará disponible a un precio de 20 euros bajo el sello de la editorial viguesa Viajes al Pasado.