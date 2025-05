Peris-Mencheta firma libro y obra teatral: "Las víctimas del holocausto no son los perpetradores del holocausto de hoy"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El actor Sergio Peris-Mencheta firma su primer libro '730 días' (Planeta) y dirige la obra de teatro 'Blaubereen', basada en un texto de Moisés Kaufman y Amanda Gronich que fue finalista en los premios Pulitzer de teatro 2024 y que narra la historia de los "perpetradores" del Holocausto nazi.

En ese sentido, el actor ha asegurado que esa historia es "más pertinente que nunca", al hilo de la situación en Palestina, y ha lamentado que "genocidios ha habido muchos y por desgracia, sigue habiendo", aunque ha apuntado que los responsables del "holocausto" actual en Gaza "no son las víctimas" del Holocausto nazi, haciendo una diferenciación entre la religión judía y el Gobierno de Israel.

"Poder diferenciar entre una cosa y otra es básico para poder entender lo que está pasando ahora. Pero también la obra ilumina precisamente esa zona. Mucha gente me dice: 'claro, es que es el mundo al revés'. No es el mundo al revés, es el mismo mundo. No es que los bandos hayan cambiado, porque las víctimas del holocausto no son los perpetradores del holocausto de hoy. No lo son. Perpetrador es el Gobierno israelí y, en concreto, su presidente. Las políticas de su presidente. Y, por supuesto, también hay que decirlo, el propio Hamás", ha asegurado Peris-Mencheta en un encuentro con varios medios de comunicación.

Aunque el montaje teatral, que podrá verse a partir del 5 de junio en los Teatros del Canal, se comenzó a plantear hace tres años, el actor ha asegurado que se ha producido un "hermanamiento" con la actualidad y ha reiterado que trabajar en la obra le ha permitido alejarse de "relacionar directamente lo judío con lo israelí", por lo que no cree que "blanquee" al país.

"Me fascina la cultura judía. Todo el ritual, las canciones, la manera que tienen de vivir, lo religioso que se incorpora, que se mete de lleno en lo cultural. Por supuesto, no del mundo ortodoxo, pero sí del judío secular", ha apuntado.

Mientras, en '730 días' (Planeta), el autor firma su debut literario --no cree que haya más porque no es escritor-- con su testimonio sobre el diagnóstico de leucemia que recibió en 2022 y el posterior tratamiento, un libro de "autoayuda" en el que "hace las paces" consigo mismo.

"Estaba regañado con varios aspectos de mí. Por ejemplo con la autoexigencia, con la infravaloración, con considerarme siempre farsante, vendedemotos. Tengo un poco el síndrome del vendedor de crece pelo. En mi familia no había actores, me meto en una profesión donde ni mis padres ni nadie de mi familia me podía ayudar. El famoso y tan de moda síndrome del impostor me ha acompañado toda la vida. Pero no solamente como actor, me ha acompañado en todas las áreas: como jugador de rugby profesional, como director de teatro, incluso como padre", ha confesado.

Aunque en la actualidad no tiene enfermedad y los números de sus analíticas están "muy bien", Peris-Mencheta ha explicado que sigue viviendo con "dolor" constante y efectos secundarios por el trasplante de médula al que se tuvo que someter en Estados Unidos, país donde ha recibido el tratamiento mientras vivía en la ciudad de Los Ángeles.

En ese sentido, el actor ha señalado que gracias a estar sindicado como actor en Estados Unidos, pudo beneficiarse del seguro médico, "el mejor" del país por pertenecer al sector.

"Me cubría el 99% del tratamiento. Un tratamiento que vale lo mismo aquí (en España) que allí, lo que pasa es que aquí nos lo paga la seguridad social y no tenemos ni idea de lo que cuesta. Allí sí lo sabes porque hacen algo que también deberían hacer aquí: mandarte la factura aunque no la vayas a pagar. Llevo 4,5 millones de dólares gastados en mi tratamiento, es lo mismo que cuesta aquí", ha precisado.

Aunque en la actualidad ya no vive en California --volvió a vivir con su mujer e hijos a España porque "necesita" tener cercanía ahora que vive "despacio"-- el actor ha asegurado que Hollywood está dejando de ser "el epicentro" de la industria audiovisual.

"En California no hay incentivo fiscal (...). Hace que sea más fácil que me salga trabajo de una película americana en el País Vasco o en Tenerife, a que me salga en Estados Unidos. También te puede salir en Atlanta, en estados que tienen incentivos fiscales, pero es bastante menos probable. Trabajar en una ciudad que es de las más caras del mundo, para trabajar fuera de esa ciudad, no tiene demasiado sentido. Es el epicentro de la creación, pero lo está dejando de ser", ha asegurado.

Por otro lado, ha explicado que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca está perjudicando al sector y, concretamente, al estado de California.

"La mayor parte de Hollywood es demócrata y los que no son demócratas y son republicanos, la mayor parte son anti-Trump. Entonces, las políticas de Trump no van a favorecer al sector allí. De hecho, creo que ya están penadas las películas americanas que se rueden fuera de Estados Unidos. Ya no van a tener el apoyo por parte del gobierno", ha zanjado.