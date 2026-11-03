Philippe Jaenada, Premio Goncourt 2026 por 'La desconocida del muelle de Javel'

Archivo - Restaurante Douant, donde se falla tradicionalmente el Premio Goncourt - Vincent Isore / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Philippe Jaenada ha ganado el Premio Goncourt 2026 por su novela 'La desconocida del muelle de Javel' (L'Inconnue du quai de Javel), publicada en Francia por la editorial Flammarion, según ha anunciado este martes 3 de noviembre la Academia Goncourt. La editorial Libros del Asteroide publicará en España la obra galardonada en el otoño de 2027, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

Jaenada se ha alzado con el 124º Premio Goncourt, el más prestigioso premio literario de Francia, en la primera ronda de la votación y por seis votos frente a los tres obtenidos por Sylvain Prudhome por su libro 'De l'autre côté du lac' (Éditions de Minuit).

Periodista y traductor nacido en 1964 en Saint-Germain-en-Laye, ha ganado otros premios como Prix de Flore (1997) o Alexandre-Vialatte (1997).

Ahora, recibe el galardón por su decimotercera novela, una investigación sobre el asesinato sin resolver de la joven modelo Louise Cansot en 1949. A partir de este crimen real, ocurrido en París, el autor reconstruye la historia de la modelo bretona, una de las más solicitadas por los pintores de Montparnasse.

Jaenada había sido preseleccionado cuatro veces para el galardón pero esta es la primera vez que era finalista. El jurado se ha reunido, como es tradición, en el restaurante Drouant de París.

El ganador recibe un cheque simbólico de diez euros. Sin embargo, el prestigio del galardón le augura éxito de ventas. Su antecesora Laurent Mauvignier ha vendido más de 637.000 ejemplares por la obra ganadora 'La Maison vide'.

Desde 2013 y con 'Sulak', el escritor basa su obra en noticias sobre investigaciones que trata de desentrañar mediante su relato. Su literatura se caracteriza por el humor y el uso de paréntesis. Es, además, un autor popular y querido por el público.

El presidente de la Academia Goncourt, Philippe Claudel, ha destacado el "interesante final a cuatro" de la novela y ha asegurado que el jurado "aplaude el método y el género de estas investigaciones que rescatan historias de crímenes reales". "Es un libro muy conmovedor que visibiliza a una víctima invisible, un verdadero placer de leer", ha continuado.

POLÉMICA POR LA IA

Además, Claudel ha recordado la polémica de esta edición, cuando se retiró de la lista de finalistas la obra del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, acusada de haber sido generada mediante IA, al asegurar que Jaenada se burla de la IA, "lo cual resulta a la vez divertido e incitante a la reflexión". "El Premio Goncourt se otorga a un libro escrito por un ser humano. De hecho, vamos a incluirlo en las bases", ha añadido.

Por su parte, tras el anuncio, Jaenada ha asegurado que no quiere que su vida cambie "en absoluto". "Me veré envuelto en algunos altibajos, en alguna pequeña turbulencia, pero quiero volver pronto a mi vida tranquila, serena y solitaria, dedicada a escribir", ha apuntado.