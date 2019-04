Piedad Bonett publica 'Donde nadie me espere': "Es una falta de vergüenza rentabilizar la figura de Pablo Escobar"

Publicado 11/04/2019 16:41:00 CET

La escritora Piedad Bonett publica 'Donde nadie me espere' (Alfaguara), una caída a los infiernos de un joven de la "clase media ilustrada" que termina acercándose a la violencia para poder sobrevivir en un país como Colombia "que parece acostumbrado al horror".

"Y es por eso que me aterroriza la idolatría que existe por la figura de Pablo Escobar, un Robin Hood perverso. Ha sido el personaje más siniestro que hemos tenido en Colombia y que los grandes medios se lucren ahora con su figura no está bien, porque parece que se olvidan de que cometió los asesinatos más horrorosos", ha lamentado en una entrevista con Europa Press la autora colombiana.

Bonett ha recordado que este debate es algo que está muy presente hoy en día en su país, donde se quiere derribar la casa en la que vivió el narcotraficante para construir un espacio de homenaje a las víctimas. "Pero más que tumbar edificios, lo que hay que hacer es transformar la sociedad que engendró a ese personaje", ha alertado.

En 'Donde nadie me espere', Gabriel es un joven que alcanza la treintena con su madre muerta y sumergido en muchas dudas sobre su futuro, que le arrastran a una depresión y a perder toda su estabilidad laboral y económica hasta la indigencia. "Este personaje me lo han inspirado muchos seres que no se ajustan a las exigencias de un mundo que tiene una idea de éxito preconcebido", ha destacado.

En definitiva, es una historia sobre "clases medias ilustradas", que la autora considera poco tratada en ficción en Colombia, "donde todo el mundo escribe sobre sicarios". "Quería hablar de esos jóvenes de países desarollados que terminan por renunciar a su futuro, y es que es tan fácil caer...", ha resaltado.

No obstante, sin renunciar a introducir uno de los temas que Bonett entiende está "silenciado" en el país, el de los 'falsos positivos' que involucraba al Ejército en el asesinatos de civiles --generalmente campesinos o de clases bajas-- para cobrar como si fueran guerrilleros muertos.

EL ALCOHOL Y LA MUERTE

Gabriel "se ve empujado" a sobrevivir cómo puede y tendrá que tomar una decisión sobre participar en esos terribles casos. En esa caída, el alcohol será uno de los 'aliciantes' que empujen al protagonista , algo que la autora "tenía muy claro". "El tema del alcohol es importante y se está mirando para otro lado", ha criticado.

"Siempre me ha parecido algo aterrador y destructivo esto que el alcohol está haciendo con la sociedad. La gente, que se escandaliza con la marihuana, es tan permisiva con algo que ha destruido tantas vidas y tantos hogares", ha lamentado.

La muerte vuelve a sobrevolar en las páginas de este libro, escritor por la autora de 'Lo que no tiene nombre', en donde recordaba el suicidio de su hijo. "Hoy en día la muerte no está concebida como una prolongación de la vida, sino que se vive con terror: eso es Occidente", ha señalado.