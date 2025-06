Rafael Torres publica 'Las chicas malas de la República': "A las feministas les han faltado estas referentes"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista Rafael Torres publica 'Las chicas malas de la República' (La esfera de los libros), un libro en el "resucita" las biografías de 25 mujeres --feministas y no feministas, audaces y conservadoras, lesbianas y heterosexuales, ateas y religiosas-- que vivieron durante la Segunda República y posterior dictadura. Entre ellas están María Zambrano --le dedica el libro--, Irene Polo, Victoria Kent, María de Maeztu o Elena Fortún.

"Es que también dentro de ese mundo feminista o a las feministas les han faltado estas referentes. Sería de mucha utilidad para centrar toda clase de debates, recordar, resucitar lo que todas estas personas hicieron. Porque la rueda ya está inventada y el fuego también. Y lo inventaron ellas, lo inventaron mis chicas de la República. Pero no se ha sabido. Ha habido que empezar desde el principio", ha asegurado Torres en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, Torres ha añadido que "la suerte de las mujeres es la suerte de los hombres" y que en la actualidad hay que hacer "ruido" mediante las "obras bien hechas", aunque ha rechazado un tipo de "feminismo excluyente y raro" que, a su juicio, no entenderían estas mujeres protagonistas de su libro.

"Y desde luego no perdiendo nunca de vista que la suerte de las mujeres es la suerte de los hombres. Es la suerte de todos, a todos nos conciernen las mismas cosas. Hay un tipo de feminismo excluyente y raro que no entiendo y que desde luego ninguna de mis chicas de la República entendería. No, ellas quisieron conquistar el espacio de la igualdad en plenitud, en su integridad", ha precisado.

Así, ha destacado que estas mujeres "enseñaron a los hombres" a respetarlas, a tratarlas y a conocerlas. "Hicieron una labor extraordinaria con nosotros. Eso se ha perdido, esta estúpida polarización que existe hoy en todos los terrenos ha alcanzado también ese de la igualdad, que debería de ser universal, no un derecho", ha asegurado Torres.

"A ESPAÑA SE LE PRIVÓ DE DISFRUTAR DE ELLAS Y LOS FRUTOS DE SU OBRA"

Aunque algunas de las protagonistas son más conocidas --como Kent o Zambrano-- Torres rescata del "olvido" a muchas otras y a algunas que no fueron tan "buenas", como Lula de Lara, una de las fundadoras de la Sección Femenina de la Falange. Aun así, el escritor coincide de que a España se le "privó" de "disfrutar" de las obras de todas ellas.

'Las chicas malas de la República' está dedicado en su primera página a María Zambrano --"chica de la República y dama del exilio"-- porque Torres la pudo conocer y entrevistarse con ella en varias ocasiones en persona, cuando él tenía 19 años.

"Para mí es mi diosa tutelar, y eso, no es que se note, sino que se tiene que notar. También es verdad que por lo que fueron y lo que representaron e hicieron, hay unas (mujeres) que me suscitan mayor admiración, mayor aprecio y mayor cariño que otras. Pero eso no ha contaminado mi esfuerzo literario y documental a la hora de contar y de hablar de ellas", ha zanjado.