El Real Patronato de la Biblioteca Nacional plantea la hoja de ruta "con instalaciones físicas renovadas y ampliadas" - BNE

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha celebrado en Madrid su reunión en la que ha abordado la Memoria de Actividades de 2025, el cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2025 y la hoja de ruta de la institución para los próximos años, recogida en el Plan Estratégico 2026-2028 y el Plan Anual de Actuación 2026.

Así, director de la BNE, Óscar Arroyo, ha explicado que el Plan Estratégico 2026-2028 "aspira a que el organismo sea más moderno y sólido, con unas instalaciones físicas renovadas y ampliadas, que permitan ofrecer nuevos servicios o adaptados a las nuevas necesidades y nuevos públicos".

De esta forma, en los próximos tres años Arroyo quiere que los proyectos y los servicios técnicos de la BNE "sean, más si cabe, un referente para el sector bibliotecario a nivel español e iberoamericano".

Además, en la reunión se ha dado cuenta de la adquisición por parte del Ministerio de Cultura de una nave que se convertirá en la tercera sede de la BNE en Tres Cantos, que Arroyo ha calificado como "la noticia más importante para el organismo" del siglo.

La nave, de más de 6.800 metros cuadrados construidos en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, se destinará al depósito y conservación de colecciones documentales, especialmente de publicaciones periódicas ya digitalizadas, en cumplimiento del mandato de custodiar el depósito legal de las publicaciones.

Por su parte, el presidente del Real Patronato, Daniel Fernández, ha resumido las exposiciones celebradas en 2025, ha avanzado algunas de este año y del próximo y ha dado la bienvenida a los nuevos vocales designados por las comunidades autónomas, entre ellos Ana Vanesa Gutiérrez, del Principado de Asturias; María del Mar Sánchez de la Junta de Andalucía y José López Campos, de Xunta de Galicia.

Después, en la Memoria de Actividades de 2025, la BNE destaca un proyecto piloto de digitalización y emulación de videojuegos, que ha permitido la digitalización de 100 videojuegos y la emulación de su entorno de acceso original, así como el avance del Archivo de la Web Española y el Depósito Legal de Publicaciones en Línea.

El nuevo Plan Estratégico 2026-2028 se articula en cinco ejes --Infraestructuras, Colecciones, Servicios, Recursos Humanos y Comunicación y relaciones institucionales-- con 39 objetivos generales, que comenzarán a materializarse a través del Plan Anual de Actuación 2026.

En el ámbito de Colecciones se contempla para 2026 un servicio de acceso a las colecciones digitales de la BNE desde los centros de conservación de las comunidades autónomas, con el objetivo de ofrecer un punto de acceso en cada provincia, una vez se cierren los acuerdos con las comunidades y las entidades de gestión de derechos de autor