El retrato de Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, entra en la BNE junto al resto de ganadores: "Aquí estoy en casa"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El retrato del ganador del Premio Cervantes de las Letras 2023, el escritor Luis Mateo Díez, cuelga ya de las paredes de la BNE como parte de una de sus colecciones más particulares: la de los retratos de todos los galardonados con este galardón.

El escritor ha asegurado que se "siente en casa" al acceder su retrato, obra de Jorge Diezma, a la BNE. El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura desde 1976, es el premio más prestigioso de las letras en lengua castellana.

En un acto en el que ha participado el director de la BNE, Óscar Arroyo; la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, Mª José Gálvez, y el propio Luis Mateo Díez, acompañado de algunos miembros de su familia y amigos, se ha destapado el cuadro en el emblemático Salón Italiano de la BNE, donde cualquier visitante ya puede contemplarlo.

El director de la BNE, Óscar Arroyo, ha destacado que esta cita cierra el 'año Mateo', iniciado en noviembre de 2023 con el anuncio del Premio Cervantes al escritor leonés, quien ha confesado que verse "colgado" en un lugar "tan importante y de un relieve cultural y simbólico tan poderoso como la Biblioteca Nacional de España no deja de ser un compromiso para el que hay que fortalecerse aumentando la discreción y la humildad"

"Aquí estoy en casa", ha señalado Díez. El escritor ha indicado que el artista elegido es un "gran amigo y un grandísimo pintor" y aunque no es retratista, tiene "un mundo pictórico reconocido" y recibió el encargo con una "enorme ilusión". El cuadro, según ha explicado, se titula 'Luis Mateo tramando' y es fruto de un proceso muy meticuloso y horas de posado.

"Tramar es algo interior y obsesivo, en la idea que tenía el pintor evita la mirada, es mi obra. Yo escribo en esta disposición un poco ensoñada, que da pie a unos mundos imaginarios que tienen toques muy fuertes de irrealidad, de ensoñación o de fantasmagoría, y las derivas, algunas líneas surrealistas, algunas líneas expresionistas, todo eso se conjunta a la hora de hacer una representación física de cómo eres", ha indicado.

Por su parte, Jorge Diezma ha agradecido a Luis Mateo Díez su "generosidad" y su paciencia al posar durante "interminables horas hasta la extenuación". "Tomé al asalto el salón de Luis Mateo durante semanas; no sólo me lo cedió amablemente sino que consintió en posar muchas jornadas durante interminables horas hasta, doy fe de ello, la extenuación. Su paciencia es solo comparable a su generosidad", ha relatado el artista.

"Lo mejor del cuadro es aquello que no se ve, en un doble sentido: por un lado el retrato pretende mostrar lo que es difícilmente representable, que es la imaginación del escritor a pleno rendimiento, algo que no se puede más que adivinar. Pero por otro lado tampoco está presente en la imagen el placer de las conversaciones que tuvieron lugar durante esa cautividad voluntaria en la que nos citamos, que es el mayor regalo que me llevo", ha señalado Diezma

COLECCIÓN DE RETRATOS DE LOS PREMIOS CERVANTES

La colección de retratos del Premio Cervantes de la Biblioteca Nacional de España cumple 25 años. Tal y como ha recordado el director de la institución, Óscar Arroyo, es una "bonita tradición" por la cual la Biblioteca Nacional de España recibe un retrato de los galardonados con el Premio Cervantes, realizado por un artista de su elección.

Las obras se muestran en distintas salas de estudio y lectura de la histórica sede del Paseo de Recoletos, como recuerdo y homenaje a los premiados. En marzo de 2023 se presentó -como una colección dentro de la colección- la colección de retratos de mujeres galardonadas con el Premio Cervantes, que permanecen en exposición permanente en el Salón Italiano de la BNE.