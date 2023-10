Roberto Santiago escribe la novela 25 de 'Los Futbolísimos' con la ayuda de los lectores de AS

COMUNICADO: Roberto Santiago escribe la novela 25 de Los Futbolísimos con la ayuda de los lectores en el AS

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diario AS publica este viernes en exclusiva el inicio de la nueva novela de 'Los Futbolísimos', de Roberto Santiago, que podrá seguirse jornada a jornada en el diario deportivo.

'Los Futbolísimos. El misterio del gol de oro' es el título número 25 de esta colección infantil de SM con más de 4 millones de ejemplares vendidos en España y traducida a más de 12 idiomas, según ha informado el diario.

Se trata de la tercera novela interactiva de 'Los Futbolísimos', en la que los lectores decidirán qué ocurre en la siguiente entrega. Todos los viernes se publicará un nuevo capítulo en 'as.com' desde este viernes 20 de octubre, hasta el próximo 16 de febrero. La novela, escrita por Santiago y sus seguidores, llegará a las librerías a primeros de abril.

Pakete, Helena, Camuñas y el resto del equipo Soto Alto Fútbol Club, vivirán las aventuras que quieran sus hinchas literarios. Comienza el partido de la tercera novela interactiva de 'Los Futbolísimos', y Roberto Santiago, su creador, lo afronta como un "reto apasionante". "Me encanta. Me pone muy nervioso, Y me hace muchísima ilusión. Todo a la vez", reconoce.

Además, ha indicado que lo que más le enriquece como escritor son los encuentros con sus lectores y, ahora, los escuchará todos los viernes para dar forma a su nuevo libro.

"Esta es la gracia de la novela interactiva. No hay una opción correcta y otras incorrectas. Todas son válidas, y cada una lleva a un camino muy diferente. Eso sí, suelen inclinarse por aquellas opciones que ponen las cosas más difíciles a los personajes, y también a mí como escritor", explica el autor.

Para Roberto Santiago, que triunfa escribiendo tanto literatura infantil como para adultos, "escribir es un proceso de aprendizaje continuo". "Sea en el formato que sea. En este caso, la interactividad hace que tus reflejos como escritor tengan que estar en alerta permanente", precisa.

"En la literatura no hay fórmulas. Lo único que puedo decir es que cada nueva novela la escribo con el corazón, y que la disfruto muchísimo. Cuando deje de pasármelo bien, tendré que acabar la colección. Pero de momento hay Futbolísimos para muchos más libros. Pakete, Helena y compañía aún tiene que vivir un montón de aventuras", desvela el escritor.