Roca Barea alerta de la 'Fracasología' en España: "La historia de España está colonizada por hispanistas extranjeros"

Publicado 07/10/2019 15:27:12 CET

La escritora e investigadora María Elvira Roca Barea - EDICIONES SIRUELA - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ensayista María Elvira Roca Barea aborda en 'Fracasología', Premio Espasa 2019, la inacción de las élites y los políticos en torno a la 'leyenda negra' española, en la que también han colaborado a su entender los hispanistas extranjeros, que son "vistos como 'celebrities'".

"No quiero quitarles mérito, pero no entiendo por qué han tenido tanta importancia a la hora de escribir nuestra Historia. Lo que me pregunto es por qué en España sí tienen importancia estos hispanistas pero no ocurre al revés en otros países. La historia de España está colonozida por hispanistas y, si no nos preguntamos el motivo, surge la subordinación cultural", ha lamentado en una entrevista con Europa Press la investigadora.

Para Roca Barea, la 'leyenda negra' en torno a España "se sigue alimentando desde muchos sitios", si bien apunta directamente a las propias élites intelectuales y a los políticos españoles como responsables de la aceptación de esta idea. "La tibieza del Estado ahora es la misma que con el franquismo: hay una inferioridad asumida y se quiere proyectar una imagen agradable para los demás", ha lamentado.

En 'Fracasología', la autora recorre varios siglos de la historia reciente española hasta llegar a la actualidad, siempre poniendo el foco en la manera en que las élites han renunciado a la idea de crear su propio relato sobre España en favor de otros relatos extranjeros. "En gran parte, la 'leyenda negra' es una cuestión de márketing, que pasó de la propaganda a los libros de texto", ha apuntado.

Esa "inferioridad" generada por el mito ha llegado hasta los días actuales, donde por ejemplo en el Parlamento Europeo se tiene al francés como segunda lengua oficial "a pesar" de que el español sea la segunda lengua más hablada. "Tú hablas una lengua con más proyección internacional que las demás, pero a los políticos nunca se les ha ocurrido reclamarlo, no vaya a ser que sean demasiados asertivos", ha criticado.

LA VUELTA AL MUNDO, "DE PUNTILLAS"

De hecho, ha puesto sobre la mesa el papel de España en la reciente celebración del V aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que ha pasado "de puntillas". "No hemos sido capaces de celebrar como Dios manda uno de los hitos de la humanidad y eso es debido a que solo puede celebrarse como acto de Estado y no con una lectura autonómica", ha señalado.

Así, la mirada de Roca Barea no se detiene solo en el exterior, sino que también mira al interior del país, apuntando a las comunidades autónomas. "Toda comunidad autónoma tiene alguna pena respecto a España, un resentimiento creado que hace que la cosa común se transforme en una especie de enemistad", ha indicado.

Esto no supone una crítica a las comunidades autónomas como tal, ya que "las medidas de descentralización ayudan a un Estado a ser más eficaz", pero sí lo es "el diseño asimétrico" con el que han sido construidas. "Y cuando eso ocurre, aquel que es beneficiado se transforma en el norte que siguen todos los demás", ha destacado.

LA "BALCANIZACIÓN" DE OCCIDENTE

En cualquier caso, Roca Barea cree que esta "crisis del Estado menguante" la están atravesando diversos países de Occidente, donde "hay en marcha un proceso de balcanización en el que cada uno mira a su propio ombligo". Y, por encima de todos ellos, está Estados Unidos "perdiendo la hegemonía mundial".

"Hay un momento en que Estados Unidos pierde el rumbo y eso ha pasado en apenas cinco minutos. Este país está siendo cuestionado desde todos los frentes y Trump es la manifestación del gigante ataque de pánico que sufren enfrentándose a una situación inédita", ha concluido.