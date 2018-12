'Selfi', 'meme' o 'sororidad', nuevas palabras del diccionario RAE

Actualizado 21/12/2018 15:20:44 CET

La Real Academia Española (RAE) ha presentado este viernes 21 de diciembre las novedades del diccionario digital, que recoge palabras como 'selfi', 'autofoto', 'meme', 'viagra', 'escrache' o 'sororidad'. La RAE también ha aceptado un cambio en la acepción de 'maltratar', incluyendo por primera vez a los animales en la definición de esta acción.

Asimismo, destacan entre los cambios del diccionario digital --con el patrocinio de Obra Social La Caixa-- una nueva acepción de 'feminicidio', que pasa a ser el 'asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia'. Tal y como ha aclarado el director de la academia en funciones, Darío Villanueva, la novedad es que "ahora se hace referencia a la acción de un varón".

La académica Paz Battaner ha presentado en la sede de la academia estas novedades, que también incluyen otras palabras nuevas como 'viralizar' 'ciberarte' o 'ISO', además de nuevas acepciones para otras como 'todólogo' --en este caso, despectiva-- o 'humo' --para algo "sin relevancia"--.

Una de las nuevas palabras por las que ha sido preguntado Villanueva ha sido la de 'selfi' y 'autofoto', que remitre a la 'fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla'. El académico ha recordado que desde la institución se ha rechazado considerar que los 'selfis' solo sean los tomados por una persona.

"Hay quien sostiene que 'selfi' es una foto de sí mismo, tomada solo por una persona y, por lo tanto, no lo es cuando salen dos personas. Pero nosotros creemos que no es así, por ejemplo cuando alguien se fotografía con los futbolistas y lo comparte continuamente. Ese matiz (de una persona solo) lo hemos descartado", ha aseverado.

Mientras la 'sororidad' es la 'amistad o afecto entre mujeres' o una 'relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en su lucha por el empoderamiento', la RAE define al 'meme' como 'una imagen, vídeo o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos'.

Si la 'viagra' es para la Academia el 'medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil', un 'escrache' es la 'manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir'.

'COCRETA'

La RAE también ha facilitado los datos las palabras más consultadas del Diccionario de la lengua española, siendo 'haber' (1,1 millones), 'ir' (también 1,1 millones) y 'hacer' (802.546). Además, de entre las palabras no incluidas en el diccionario más consultadas, aparecen 'ey' y 'cocreta', sobre la que Villanueva ha hecho una matización.

"'Cocreta' me tiene a maltraer, ya que desde que soy director de la RAE me vienen haciendo siempre esa pregunta. Se trata de una leyenda urbana, no muy bien intencionada, que alguien nos atribuyó y dijo que estábamos derrapando, pero esta palabra no estuvo nunca ni va a estar en el diccionario en el futuro, porque no la aceptaremos", ha añadido.

En total, han sido 2.451 modificaciones introducidas, de las cuales 748 han sido adiciones y 1.680 enmiendas, además de otras 23 supresiones. El año anterior, se introdujeron casi 1.000 modificaciones más, si bien Villanueva ha aclarado que entonces se recogían dos años de trabajo de los académicos.

'PAIDOFÍLICO' O 'FEEDBACK'

Battaner ha destacado que varias de las palabras añadidas tienen una importante presencia en los medios de comunicación --"los medios son quizás los que más influyen hoy día en el cambio del lenguaje"-- y ha apuntado tanto a algunos americanismos aceptados --por ejemplo, 'ñeco'-- o a tecnicismos como la 'glicemia' --igual que glucemia-- o 'paidofílico' --como pedófilo--.

También se han aceptado palabras como 'feedback', con el sentido de 'retroalimentación', pero deberá ser escrita en cursiva. Entre las supresiones, alguna señalada como en las acepciones de pedagogo, donde ha desaparecido la definición de 'persona que anda siempre con otro, y le lleva donde quiere o le dice lo que ha de hacer'.

España es el país que encabeza las consultas del diccionario (un 33,5% del total), seguida por Estados Unidos (un 13,6%) y México (un 11%). El año pasado, el DRAE recibió 750 millones de consultas y, a falta de cerrar este año, Villanueva ha adelantado que la cifra será similar.

