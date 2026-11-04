Sergio Hernández, finalista del Planeta 2026: "Claro que vamos a seguir hablando de la Guerra Civil"

El escritor Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta 2026 por la novela 'La añoranza' - JAVIER OCAÑA - PLANETA

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y finalista del Premio Planeta 2026, Sergio Hernández, ha afirmado que la "historia eterna" de España tiene que ver con la memoria histórica y la forma en la que se habla del pasado, por lo que "claro" que va a seguir hablando de la Guerra Civil, "un misterio universal".

"Claro que vamos a seguir hablando de la Guerra Civil, porque es un misterio universal. Y claro que vamos a seguir hablando de la represión, porque son temas de los que podemos hablar ambientados aquí en España, ambientados en Chile o en cualquier parte del mundo", ha asegurado el autor en un encuentro con los medios.

Así, ha añadido que esta "historia eterna" le ha hecho darse cuenta de que los españoles son "cabezones". "Y la imposibilidad que tenemos para mirar el lugar del que venimos... Esta novela trata de manera muy delicada el tema de la memoria y con mucho respeto", ha precisado.

En 'La añoranza' --que sale a la venta este miércoles después de haber sido reconocido como el finalista del Premio Planeta 2026--, el escritor rescata historias biográficas de poetas olvidados durante la Guerra Civil.

"Ya no sabemos quién sería el próximo Antonio Machado, quién sería el Miguel Hernández. No hay una antología española ni filológica que recoja esos poemas perdidos en la frontera ni perdidos en la guerra. Y eso me llamó poderosamente la atención y quise rendirles tributo", ha explicado.

A Hernández le han preguntado, incluso su propia familia, que si era necesaria "otra novela de la Guerra Civil", una cuestión que el autor cree que también han encarado los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi con 'La bola negra'.

"Luego ves las reacciones de la gente, por ejemplo, de cara a la película y te das cuenta de cómo de necesaria es (...). Al final es la lucha contra la impunidad de los poderosos, que me parece algo muy muy importante de reivindicar. Y es la lucha contra el olvido y eso es esencial. Y a toda la gente que pueda sentir que ya son temas manidos o que llevamos mucho tiempo hablando de ellos, lo que les hace falta es adentrarse en cualquier obra que hable acerca del olvido, de la memoria. Porque como sucedió con 'La bola negra', se van a conmover más de lo que esperan", ha aseverado.

Precisamente, a propósito de la polémica surgida en Castilla y León sobre los recortes en la financiación pública a producciones cinematográficas clasificadas como ideológicas, el autor --que también trabaja profesionalmente en la industria del cine y la publicidad-- ha lamentando que la selección de proyectos responda a ese "apego a la ideología" institucional.

Además, preguntado sobre si este tipo de dinámicas pueden derivar en la censura de lecturas en los centros educativos españoles, el escritor valenciano ha expresado su deseo de que "nunca se llegue a eso", al tiempo que tilda de "bastante premonitorio" lo que ocurre en países como Estados Unidos.

"Espero que nunca lleguemos a eso pero Isabel (Allende) lo ve cada día en Estados Unidos, es bastante premonitorio (...). No sé si sucederá en las escuelas, ojalá que no, pero es alarmante los paralelismos que tenemos con el momento en el que transcurre la novela, que es el año 1959", ha apostillado.