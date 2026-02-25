Sonsoles Ónega publica nuevo libro, 'Llevará tu nombre': "Mi gran objetivo en la vida es que Mercadona venda libros"

Sonsoles Ónega posa durante el almuerzo en el que se ha presentado su libro 'Llevará tu nombre', a 25 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jose Velasco - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Sonsoles Ónega, que publica 'Llevará tu nombre' (Planeta) -la primera novela tras ganar el Premio Planeta en 2023- ha rechazado que en la actualidad no haya "intelectualidad" y ha defendido que hay un "resurgimiento" de esta, pero pegada al gran público.

"A veces les sienta fatal a los intelectuales lo de los libros de supermercado, a mí es que me encanta. Mi gran objetivo en la vida es que Mercadona venda libros, me encantaría que en las cabeceras de Mercadona hubiera libros", ha asegurado la presentadora de televisión en un encuentro con los medios de comunicación este miércoles en Madrid.

En ese sentido, ha agradecido que haya autores "polémicos" como David Uclés o libros que dividan y que provoquen opiniones tanto a favor como en contra.

"No quiero usar la palabra polémicos porque parece entonces que lo estoy denigrando y no es eso. Pero autores de los que me hablan mis hijos. Mis hijos me han preguntado por David Uclés y no me puede gustar más (...) Estamos en un momento maravilloso en el que se habla de cultura y se habla de libros. Y no necesariamente tenemos que hablar con el merengue en la boca. Son libros que resultan, sí, que dividen y que provocan opiniones a favor o en contra. Y que llevan al ciudadano a la librería a comprarlo. Eso es maravilloso", ha apuntado.

De hecho, ha defendido a Uclés asegurando que se le ha "amado y denigrado" en la misma semana. "Eso supongo que forma parte del momento en el que nos encontramos. Pero no invalida al personaje, todo lo contrario", ha añadido para después bromear asegurando que quiere "ficharlo" en septiembre para su programa en Antena 3, 'Y ahora Sonsoles'.

La autora de 'Llevará tu nombre' -una novela ambientada en el Madrid de finales del siglo XIX- ha asegurado que este nuevo libro lo ha escrito con rabia para demostrar que el galardón que recibió por 'Las hijas de la criada' en 2023 no era "casualidad.

"Se ha escrito (la nueva novela) metódicamente y disciplinadamente que cada día, desde el puente del 2023, al poco tiempo de ganar el premio Planeta. Un poco con rabia, también, con ganas de demostrarme y demostrar que no era casualidad", ha explicado.

Ónega ha asegurado que las críticas que recibió tras ganar el Planeta le "violentaron el alma" porque jugaban con su "vocación", algo que fue para ella "muy doloroso".

"De alguna manera se cuestionó algo que yo pensaba que era incuestionable, que es la vocación. Eso ocurrió y me dolió tremendamente porque no pensé jamás que se podía cuestionar una vocación. Tú puedes decir que la novela es una mierda. Pero decir 'esta tía es un producto', no. A mí eso me descolocó, me dislocó", ha añadido.

Este cuestionamiento, ha precisado Ónega, le hizo pensar por qué ha escrito durante toda su vida y ha añadido que le hizo plantearse que con el Premio Planeta quizá le había "venido Dios a ver".

"Me obligó a volver a recuperar mi esencia y por eso cuando me senté otra vez a escribir dije 'ostras, a ver si lo que dicen ahí fuera es verdad. A ver si yo no soy escritora'. Me trastocó bastante, me descolocó, me desarmó. Me desordenó, sobre todo. Y por eso escribí metódicamente, porque solo hay una fórmula que no falla en la vida: el curro", ha apuntado.