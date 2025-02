'La Toffana' de Vanessa Montfort, Premio Primavera de Novela 2025 dotado con 100.000 euros

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra 'La Toffana', de Vanessa Montfort, se ha alzado con el Premio Primavera de Novela en su vigésimo novena edición, según ha informado el Grupo Planeta.

El jurado del Premio Primavera de Novela, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas, y David Cebrián, falló este jueves, por unanimidad, en una reunión celebrada en Madrid, que la obra ganadora de este año sea 'La Toffana'.

"Giulia Toffana, un personaje fascinante cuya historia real transcurre en la Roma del S. XVII y nos hace dudar sobre si su proceder es criminal o justiciero", destaca el jurado.

El Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros, está convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de nuestra época.

Desde su primera edición en 1997, el certamen se ha consolidado como "referencia clave" para las letras hispanas y aumenta cada año en volumen de participantes.

En esta edición de 2025, para el Premio Primavera de Novela se han recibido un total de 1221 originales. España, que aporta 607 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y Colombia, con 213 y 87 originales respectivamente. En cuanto a la participación española, las comunidades autónomas con más obras que optan al premio son: Madrid (140), Andalucía (108) y Cataluña (82).

LA NOVELA Y LA AUTORA

Científica, justiciera, madrina de un crimen organizado femenino que se rebeló contra el Estado de Roma y considerada la primera asesina en serie de la historia, La Toffana resucita por primera vez en esta imponente novela histórica de suspense judicial gracias a la pluma de Vanessa Montfort con el despliegue narrativo que la caracteriza: unos personajes memorables y una trama apasionante que reflexiona sobre el papel de la mujer, de la familia y los peligros de la venganza y la violencia institucional, cuya raíz brota en una época de especial persecución a las mujeres que no nos parece tan lejana.

Vanessa Montfort (1975) es novelista y dramaturga, y reside en Madrid. Su obra, presente en veinte países, está compuesta por una quincena de textos teatrales y ocho novelas, que la consolidan como una voz imprescindible en el panorama literario internacional.

Algunos títulos inolvidables son 'El ingrediente secreto' (2006); 'Mitología de Nueva York' (Premio Ateneo de Sevilla, 2010); 'La leyenda de la isla sin voz' (Mejor Novela Histórica, 2014); 'Mujeres que compran flores' (2016), con 30 ediciones en España y que llegará a la gran pantalla próximamente; o 'La mujer sin nombre' (2020), donde rescata del olvido a la escritora María Lejárraga, texto incluido en numerosas cátedras de literatura española como la Sorbona.

Entre su teatro destacan 'La cortesía de los ciegos' (Royal Court Theatre, Londres, 2010); 'Firmado Lejárraga' (CDN. Finalista Premio MAX Mejor Autoría, 2020); 'Saúl: One five seven years', (BBC, Best Fiction British Podcast Award, 2022); o 'El síndrome del copiloto' (Premio José Estruch Mejor Autoría, 2023).

La identidad, la reivindicación de figuras borradas de la Historia, la gran ciudad y sus conflictos convierten sus libros en un viaje literario y emocional de la mano de personajes que luchan por vivir contracorriente.

"Es difícil describir lo que siento ahora mismo. Mi mundo son las palabras y hoy me faltan. Para mí, el verdadero premio hoy es figurar en la misma lista que compañeros tan admirados y queridos como Antonio Soler, Rosa Montero, Fernando Marías, Andrés Neuman, Javier Moro o Nativel Preciado", ha declarado la autora tras conocer el fallo del jurado.