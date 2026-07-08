Un total de 1.144 autores de 37 países participan en la 45ª edición de los Premios del Tren 'Antonio Machado'

La 45ª edición de los Premios del Tren 'Antonio Machado' - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha cerrado el plazo de presentación de obras de la 45ª edición de los Premios del Tren 'Antonio Machado' de poesía y cuento a la que se han presentado un total de 1.144 autores de 37 países.

Concretamente, de los aspirantes 748 son españoles y 396 extranjeros. Encabezan la lista Argentina, con 139 autores, México, con 51, Colombia, con 41, Chile, con 34, y Estados Unidos, con 18.

Así, hay representación de Alemania, Andorra, Argentina, Aruba, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.

El certamen literario va dirigido a todos los escritores que presenten textos en los que el tren tenga un papel relevante, con el objetivo de fomentar la creación literaria inspirada en el mundo ferroviario.

De las 1.184 obras presentadas, 798 son cuentos, mientras que 386 son poesías. Entre los relatos, 5 se han escrito en catalán, uno en euskera y 5 en gallego; además, se ha recibido un poema en catalán y 4 en gallego.

Los galardones tienen una dotación de 22.000 euros, que se distribuirán entre varios premios. El primer ganador recibirá 7.000 euros y el segundo 3.000 euros, en cada modalidad (poesía y cuento). Además, se reconoce dos accésits en cada modalidad (poesía y cuento), con una cuantía de 500 euros cada uno.

El fallo del jurado se dará a conocer en octubre de 2026 y, posteriormente, la Fundación publicará un nuevo volumen de su colección 'Premios del Tren', con las obras finalistas de esta edición.