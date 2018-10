Villanueva dice que decidió no presentarse a la reelección en la RAE "en verano de 2016" y destaca los apoyos recibidos

Publicado 05/10/2018 18:09:12 CET

Cree que "a final de año" se podrá finalizar el estudio sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha asegurado que no se presentará a la reelección en el cargo debido a una decisión que "viene de atrás", en concreto en verano de 2016. Villanueva fue elegido en diciembre de 2014 y a finales de este año se cumplen cuatro años en el cargo.

"Es una decisión que tomé en verano de 2016. He sido cinco años secretario de la Academia y después fui elegido director por otros cuatro años más. Tomé posesión y estuve trabajando pero ese verano yo me planteé mi contribución a la Academia --después de cinco años y cuatro años más de director-- pero no era ocasión de decirlo", ha detallado en declaraciones a Europa Press.

"La decisión viene de atrás, no obedece a nada puntual ni concreto ni a sentimiento de falta de apoyo sino a todo lo contrario porque en el momento en el que lo anuncié, todo fueron adhesiones, sorpresa y a veces incluso lamento por la decisión", ha reconocido. El académico anunció este jueves 4 de septiembre durante el primer pleno del curso que no se presentaría a la reelección en el cargo.

En este sentido, ha afirmado que "ya conocía la situación económica y los retos" de la RAE pues, como ha reiterado, durante cinco años fue secretario. En cualquier caso, ha señalado que ingresó en la institución en junio de 2008 y en septiembre de ese mismo año se produjo la quiebra de Lehman Brothers.

"No es que haya habido una relación de causa-efecto, fueron cosas independientes pero eso significó el inicio de una crisis económica brutal que también afectó a España y a la RAE", ha puntualizado, para subrayar que "conocía la situación y tenía que afrontar 4 órdagos económicos".

En este sentido, ha indicado que "en el año 2008, el Estado le daba a la Academia la mitad de su presupuesto, algo más de 4 millones y ahora le da 1,6 por lo que ha descendido algo más del 60%". A esto hay que sumar que la fundación Pro-RAE, que cumple su 25 aniversario, da unos rendimientos financieros "bajísimos, por no decir nulos".

"En tercer lugar, está la renta de las obras de la Academia, que no tiene que ver con Lehman Brothers pero sí con la irrupción del mundo digital. Los diccionarios y enciclopedias ya no se venden como antes y esto era una fuente de ingresos", ha reconocido.

En último lugar, ha hecho alusión a "la crisis de los patrocinios" ya que "la Academia, en los años boyantes, tenía muchas empresas que patrocinaban generosamente proyectos puntuales pero muchas de ellas se han retirado o han cambiado el centro de su interés".

Por todo ello, ha enfatizado que, aunque conocía estas cuatro dificultades, ha abierto "vías muy positivas", como el hecho de que la Fundación La Caixa patrocinara el Diccionario En línea, "un éxito enorme que cuenta con 65 millones de consultas mensuales de media" y que ha paliado "la falta de ventas de diccionarios". Este patrocinio tiene una duración de tres años, que han de renovarse ahora.

"La Academia tenía una espina clavada: había fracasado tres veces en su proyecto de su Diccionario Histórico", ha proseguido Villanueva para destacar que ya cuentan con financiación para este proyecto, gracias al apoyo de Inditex.

"Y lo más importante: se ha hecho la Plataforma de Servicios Lingüísticos en Clave RAE, de una utilidad extraordinaria para la enseñanza y la administración", ha aseverado, haciendo alusión a su viaje a China, donde el español se estudia en Secundaria y Bachillerato o la reciente presentación de la plataforma en Aragón.

Sobre el estudio sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución, encargado por el Gobierno el pasado mes de julio, Villanueva se ha mostrado convencido de que "hay tiempo para hacerlo de cara a final de año".

"Tan pronto como nos llegó la carta de la vicepresidenta yo creé una Comisión al frente de la cual está el ponente de la Gramática, Ignacio Bosque" y con cuya comisión se reunió esta semana. "Estuve con ellos, siguen su trabajo y cuando lo tengan, lo llevarán a otra comisión que es la Comisión Delegada del Pleno y finalmente pasará al Pleno y hay tiempo para hacerlo de aquí a final de año", ha relatado.

UNA MUJER EN LA RAE: "TODOS SON CANDIDATOS"

Sobre la posibilidad de que una mujer dirija la RAE, ha indicado que "hay más académicas que nunca antes en la historia. Todas son personas extraordinarias por conocimiento, inteligencia y capacidad de decisión". En cualquier caso, ha recordado que al puesto de director se pueden presentar todos los académicos. "Todos son candidatos", ha afirmado.

De cara al futuro, ha reconocido que seguirá siendo académico pero que quiere "disfrutar de ser académico sin responsabilidades". Además, ha señalado que seguirá en el mundo de la docencia (es profesor universitario y ha continuado dando clases, que mantendrá hasta su jubilación y que prevé terminar "varios libros pendientes" sobre estudios literarios y trabajos sobre Cervantes y El Quijote y la perspectiva cinematográfica de esta obra.