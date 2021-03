El Congreso tramitará, con apoyo de PSOE, Vox, Podemos y Cs, una Ley de Mecenazgo a partir de una propuesta de PDeCat

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Congreso han manifestado este martes 16 de marzo su apoyo a la toma en consideración de una Proposición de Ley para modificar la normativa de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que permitirá la tramitación parlamentaria de una nueva Ley de Mecenazgo.

La propuesta del Grupo Parlamentario Plural, defendida por el parlamentario de PDeCAT Miquel i Valentí, contará con el respaldo del PSOE, Cs, Vox, Unidas Podemos y el Grupo Republicano, mientras que los 'populares' han avanzado su rechazo a la iniciativa.

El propio Miquel i Valenti ha explicado que la propuesta de los catalanes busca "acercar a la realidad" a una ley de 2002 mediante distintas propuestas como la actualización del concepto de mecenas. "No son una parte de la burguesía de nuestra sociedad, sino ciudadanos que deciden colaborar con sus ingresos", ha señalado.

Así, el texto promueve que los 150 primeros euros de mecenazgo sean deducibles en un 90% y el resto tengan una deducción del 50%. También incluyen a las donaciones a través de crowfunding como beneficiarias de futuros incentivos fiscales, o establecer deducciones --de hasta el 20%-- por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial.

"Estamos por debajo de países como Polonia, los escandinavos, Francia e Italia. No soy capaz de entender cómo el PP cree la barbaridad de que esto sirve para financiar al independentismo. Les pido un voto para aceptar la tramitación de esta ley y poder discutir 18 años después de la ultima Ley de Mecenazgo sobre nuevos conceptos e ideas", ha lamentado el diputado catalán.

La principal oposición a esta nueva tramitación ha sido la del diputado del Grupo Popular Eduardo Carazo, quien ha anunciado una alternativa legislativa. "Si se aprueba esta toma de consideración enmendaremos el texto, pero el Grupo Popular presentará en los próximos días una Proposición de Ley de promoción del mecenazgo que es necesaria, pero sin ningún añadido extraño", ha criticado.

Carazo ha reconocido que hay "cosas que gustan" a los 'populares' como el aumento de incentivos fiscales al mecenazgo hasta equipararlos a otros países europeos, pero no entiende que "se aproveche una Ley de Mecenazgo para introducir reclamaciones independentistas", como la pretensión de que los bienes aportados como dación de pago de impuestos deban pertenecer en la comunidad autónoma de origen. "Eso originaría que un cuadro de Dalí, que era de Figueras, no se pudiera exponer en el Museo Reina Sofía o que un Picasso, que era de Málaga, no se pueda exponer en un museo de Barcelona", ha alertado.

LA 'SOLIDARIDAD' FISCAL

Desde el PSOE, la diputada Patricia Blanquer ha compartido la necesidad de revisión de la ley "por el tiempo transcurrido y por la existencia de nuevas modalidades de financiación publica". No obstante, ha adelantado que su partido está "obligado por responsabilidad a cambiar el enfoque de la iniciativa".

"No podemos convertir la revisión de esta ley en mera competición de mejoras fiscales. Debemos fortalecer y potenciar un sector comprometido con los retos de la sociedad, pero no podemos dar una falsa señal y que la solidaridad se mueva únicamente por intereses fiscales", ha destacado.

Mientras, el grupo de Ciudadanos, a través de la diputado María del Carmen Martínez, considera esta nueva ley "un buen punto de partida para empezar a trabajar", pero "con mucho trabajo por delante". "Es necesario que de verdad solucione los problemas: los donativos en España están muy por debajo de socios comunitarios y una forma de hacerlo es a través de incentivos fiscales", ha defendido.

HACIENDA, A FAVOR DE TRAMITARLA, SEGÚN PODEMOS

Desde Unidas Podemos, el diputado José María Guijarro ha afirmado la importancia de "reservar protagonismo" al Ministerio de Hacienda en el debate de la reforma, ya que tendrá un "carácter transversal". "No querríamos embarcarnos en semejante empresa sin el Ministerio a pie de obra --ha apuntado--. Felizmente, este ha manifestado su acuerdo con la toma en consideración de esta iniciativa, con lo que tenemos las garantías para iniciar su trámite".

Tal y como ha indicado, Hacienda ha estimado que las deducciones y exenciones contempladas en la presente Proposición de Ley tendrían un impacto aproximado en las arcas publicas de 295 millones de euros al año. "No parece una cifra alarmante si se cumplieran los objetivos de promoción", ha indicado el diputado de Podemos.

Mientras, el diputado de Vox José Martínez del Río ha mostrado su apoyo a la iniciativa, si bien subrayando que tampoco es un texto de elaboración reciente y, por lo tanto, entiende necesario "hacer una actualización más profunda" duranta la tramitación. "Haremos lo posible para intorducir cualquier mejora para los españoles que estan pasándolo peor", ha destacado.