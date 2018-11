10 disfraces musicales para triunfar en Halloween

Actualizado 31/10/2018 16:16:00 CET

Casi sin darnos cuenta, aquí está Halloween un año más. Y con la fiesta llegan también los problemas tradicionales para hacerse con un disfraz que sea digno, sencillo y, a poder ser, impactante. Algo que, las cosas como son, sólo consiguen unos pocos elegidos.

Y es que lo más habitual en estos casos es optar por ropas oscuras, maquillajes más o menos mortíferos, pintarse un par de cicatrices y después dejar que sea la imaginación de cada uno la que ponga el resto a la hora de construir un personaje creíble.

Pero si te ves con ganas, a continuación te proponemos una decena de disfraces con los que triunfarás seguro en la fiesta de turno, aunque claro, conllevan un considerable trabajo de preparación previo. Sea como fuere, si no das que hablar, que sea porque no te ha dado la gana. Aquí van nuestras propuestas musicales:

KISS

Si hablamos de disfraces rockeros, hay que empezar por Kiss, la banda que ha hecho de sus ropajes y maquillajes su mayor seña de identidad. Recordemos, para los despistados, el bajón de éxito que sufrieron cuando intentaron triunfar como 'personas normales y la cara lavada' en 1983. Tanto les dolió que poco después estaban de vuelta caracterizados como las estrellas del rock que el público siempre recordará. Y tu triunfarás con tu disfraz a poco que te lo curres.

SLIPKNOT

Siguiendo la estela de Kiss, aunque con una propuesta mucho más tétrica, macabra, truculenta y casi diríase que desagradable, tenemos a los terroríficos Slipknot -el año que viene en Resurrection Fest y Download Madrid-. Disfrazarte como uno de ellos te costará un poquito, pero te lo pasarás de miedo acongojando a todos a tu paso. Absolutamente a todos.

GHOST

Los rockeros suecos Ghost son acusados de herejes por motivos obvios, pues sus diferentes cantantes se hicieron llamar Papa Emeritus I, II y III. En 2018 llegó otro cambio y ahora el vocalista es Cardinal Copia. No contentos con esto, mezclan su argumentario satánico con imaginería católica. Nada más irreverente para celebrar la Noche de los Muertos con una indumentaria es-pe-luz-nan-te.

LORDI

Estos finlandeses se convirtieron en la sensación del momento cuando ganaron el festival de Eurovisión en 2006 con su canción 'Hard Rock Hallelujah'. Pero más allá de su música, lo que cautivó al público fueron sus trabajadas caracterizaciones como monstruos medievales del averno. Por cierto, por favor, no confundir con la jovez estrella pop neozelandesa Lorde.

GWAR

Muy similares en su concepto a Lordi, esta formación estadounidense de thrash metal perdió años atrás a su líder Oderus Urungus. Ahora tienen un nuevo fichaje, Vulvatron, cuyos pechos escupen sangre. La verdad es que sus disfraces no son angelicales, precisamente, pero justo por eso impactan de lo lindo. Tu peor pesadilla está aquí.

MICHAEL JACKSON

Nos alejamos súbitamente del rock para traer a la palestra al Michael Jackson de 'Thriller', posiblemente el videoclip más famoso de todos los tiempos, dirigido por el cineasta John Landis. El traje rojo de Jacko sigue estando de moda y las ojeras son fáciles de conseguir, en un momento dado. Lo complicado será bailar como él, pero puedes intentarlo.

BONO (MCPHISTO)

Durante la gira ZOO TV de U2 en 1993 -y en el tour actual del grupo, aunque con menos parafernalia-, el cantante Bono se sacó de la manga un personaje llamado Mr McPhisto que, aparte de por una portentosa voz y presencia escénica, llamaba la atención por sus cuernos rojos, su imposible traje dorado, sus botas de grandes tacones... y por cantar a su manera canciones como 'Lemon' o 'With or without you'. Con esta apariencia en Halloween ligas seguro, quieras o no.

DAVID BOWIE (ZIGGY STARDUST)

Casi cualquier etapa de David Bowie nos vale para disfrazarnos, pero el inglés ideó en la primera mitad de los setenta a Ziggy Stardust, probablemente el alter ego más famoso de la historia del rock. Conseguir que tu disfraz sea creíble incluirá sacrificios como un tinte y un corte de pelo imposible, así como lucir una figura extremadamente delgada con cierto aire andrógino. En realidad, deberíamos desaconsejar este disfraz, aunque nos encantaría que triunfara este año, más que nada para ver al personal caminar sobre esas botas de plataforma.

MARILYN MANSON (ANTICHRIST SUPERSTAR)

Cualquier encarnación de Marilyn Manson resulta efectiva cuando se trata de celebrar a los difuntos, pero quizás la más impactante sea la que ideó a mitad de los noventa, en la época del 'Antichrist Superstar', con esa faja, los tirantes, los ojos saltones, la cara pintada y demás parafernalia tan extremadamente turbadora.

ARCADE FIRE

Los miembros de la banda canadiense presentaron por todo el mundo su más reciente disco, 'Reflektor', con una indumentaria escénica muy calculada, que incluye trajes blancos y rojos y antifaces pintados. Esta es, por tanto, una propuesta barata y sencilla, a la par que decididamente 'cool'. Y las pintas que llevan son tan inquietantes que pegan perfectamente para este Halloween.