20 años de Californication: La obra cumbre de Red Hot Chili Peppers

08/06/2019

MADRID, 8 Jun. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Aunque escuchando One hot minute (1995) parecía complicado, Red Hot Chili Peppers consiguieron con Californication (1999) superar el éxito conseguido con Blood sugar sex magik en 1991, cuando se convirtieron en uno de los nombres fundamentales de la música planetaria en el tramo final del siglo XX.

Buena parte de 'culpa' en este resurgir de la formación angelina la tuvo el regreso del guitarrista John Frusciante, quien tras limpiarse de todo tipo de vicios y adicciones, logró con sus guitarras dibujar evocadores ambientes sobre los que construir himnos de estadio tan incontestables como 'Otherside', 'Californication', 'Around the world' o 'Scar Tissue'.

Lanzado originalmente el 8 de junio de 1999, el séptimo trabajo de estudio de Red Hot Chili Peppers ha despachado hasta ahora más de 15 millones de copias en todo el mundo. Un dato que da fe de su relevancia y que nos anima a buscar más curiosidades acerca de la que con casi total seguridad es la obra cumbre de la banda.

1. BRIAN ENO

El cuarteto no tenía claro si quería repetir con Rick Rubin como productor. Anthony Kiedis admite en sus memorias que ya habían preguntado a Brian Eno hasta en tres ocasiones en el pasado, por lo que volvieron a intentar trabajar con él. Pero esta vez el inglés tampoco mostró interés.

2. BOWIE

Tras el rechazo de Eno, consideraron la posibilidad de probar fortuna con David Bowie -a finales de los noventa en plena deriva electrónica-, quien había manifestado su deseo de trabajar con la banda, pero la opción se zanjó con un mensaje de excusa del inglés por otros compromisos.

3. 30 CANCIONES EN UNA SEMANA

La banda ensayó durante el verano de 1998 en el garaje de la casa de Flea. Según el ingeniero de grabación Jim Scott, grabaron en aquellos ensayos una treintena de canciones en una semana de lo más prolífica, en la que su trabajo se limitaba a registrar todo lo que hacía la banda.

4. GWEN STEFANI

Con el proceso ya en marcha, Kiedis visitó a Gwen Stefani de No Doubt, que era la vecina de Flea en las colinas de Los Angeles. Según rememora el vocalista, ella le aseguró que les escuchaba ensayar todos los días en casa del bajista: "Mis amigos vienen y nos sentamos a escucharos. ¡Suena grandioso!"

5. CALIFORNICATION EN TAILANDIA

'Californication' fue la primera canción que Frusciante y Kiedis tuvieron entre manos tras el regreso del guitarrista en 1998, seis años después de su espantada. El cantante escribió la letra en un viaje a Tailandia meses antes. "La melodía se acercó a mi mientras estaba en un bote en el mar de Andamán. Una de las cosas que me golpeó durante mis viajes a lugares exóticos, incluyendo el mar Gipsy en Tailandia y los bazares de Indonesia, era el grado hasta el cual la cultura americana había impregnado todos estos lugares, hasta el punto de hacer contrabando con camisetas de Red Hot Chili Peppers", relata Kiedis en su autobiografía de 2004, titulada Scar Tissue.

6. POSTUREO CALIFORNIANO

Más allá del poder viral de la cultura norteamericana, 'Californication' (la canción) reflexiona sobre el lado oscuro y perverso de una sociedad en la que las apariencias mandan. Desde el epicentro de Hollywood, la letra de Kiedis reflexiona sobre superficialidad, cirugías plásticas, la fama... Son los Red Hot Chili Peppers, estandartes de la cultura californiana, talando el sueño americano desde el corazón de Los Ángeles.

7. ATASCO CREATIVO

Como suele suceder en no pocas ocasiones con los grandes clásicos del rock, 'Californication' (de nuevo la canción) estuvo a punto de ser desechada por la banda. Sin embargo, Frusciante se inspiró en el último minuto y la composición adoptó la forma conocida por todos. Dos días después quedaba registrada para la posteridad.

"Intentamos diez arreglos distintos y diez distintos coros, pero nada funcionaba. Californication era muy importante para mí pero no para el resto. Cada vez que la sugería me decían 'tenemos otras 25 canciones grabadas, no necesitamos otra'. Pero yo insistía en que teníamos que hacerla porque sería la mejor de todas", explica Kiedis.

8. THE CURE, YES, ERIC CLAPTON Y PUBLIC ENEMY

La canción que ayudó a Frusciante a terminar 'Californication' (la canción otra vez, sí) fue 'Carnage Visors' de The Cure, una pieza instrumental de 1981. No es la única influencia declarada por el guitarrista, quien también ha admitido que 'Get on top bebe' de Public Enemy y del solo de Steve Howe en el tema de 'Yes Siberian Khatru'. Además, Frusciante asegura que en 'Savior' suena como el Eric Clapton de los Cream.

9. UNA SPICE GIRL

La canción 'Emit Remmus' (Summer time al revés) estaba inspirada por la amistad de Kiedis con la Spice Girl deportista, Mel C. Ambos compartieron salidas por Hollywood, a las que también se sumaba Mel B, y mantuvieron el contacto durante un tiempo. Ahora ya sabemos a quién se refiere la letra del tema cuando dice eso de "what could be better than an english girl american man".

10. LA VUELTA DE LA FELICIDAD

Tras los años con Dave Navarro, la banda estaba genuinamente feliz con el talento de Frusciante de vuelta. "Estábamos ilusionadísimos cuando terminamos de trabajar en el álbum. Nos sentíamos como un bosque que se quemó íntegro pero que nuevos árboles han renacido de las cenizas", recalca Anthony en su autobiografía.

11. REACCIONES APÁTICAS

Los ejecutivos de la discográfica Warner no quedaron muy impresionados después de que la banda les tocara 'Scar Tissue', 'Otherside' y 'Californication' -esto es lo que se dice tener olfato-. El propio Kiedis confiesa cierta frustración tras esa audición, en la que las respuestas fueron poco más o menos así: "Vale, podríamos trabajar con esa. No sé qué tal aquella otra. No es un éxito, pero tal vez podemos tener una base con esa".

El tesón de los cuatro fue premiado con una gran satisfacción personal una vez el disco estuvo terminado, tras sesiones de grabación en los Cello Studios de Los Angeles entre diciembre de 1998 y marzo de 1999. Y recuerda Kiedis: "Uno de los aspectos que más perplejo me dejó de esta época fue que cuando terminamos, estábamos más entusiasmados que cuando habíamos empezado. Y cuando habíamos empezado, nos habíamos metido en el mercado del entusiasmo. Mezclamos la grabación, la gente comenzó a escucharlo y estábamos en la luna con las reacciones".

12. CRÍTICAS VARIOPINTAS

Californication (el disco) recibió críticas variopintas. Pitchfork le puso una nota de 6,8, a pesar de lo cual afirmó Red Hot Chili Peppers era lo más parecido del momento a Led Zeppelin. El New Musical Express, por su parte, pedía la vuelta de esos dementes semidesnudos que habían sorprendido al mundo entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Rolling Stone le otorgó cuatro estrellas sobre cinco y con el tiempo lo colocó en el puesto 399 de los 500 mejores discos de todos los tiempos.

13. NO FUE NÚMERO 1

Californication debutó en el número 5 y a la siguiente semana ascendió hasta el tercer puesto, pero nunca pudo hacerse con el número 1 de la lista Billboard estadounidense. A pesar de ello, en enero de 2003 el álbum ya había vendido 5 millones de copias en aquel mercado, y otros 4 en Europa.

14. STÉPHANE SEDNAOUI

El disco logró gran repercusión gracias a singles como 'Around the World', 'Otherside', 'Californication' y 'Scar Tissue', que se alzó con el Premio Grammy a la Mejor Canción de Rock en el año 2000. El encargado de dirigir el clip fue el francés Stéphane Sednaoui, quien ya había trabajado con la banda en el aclamado vídeo de 'Give it Away'.

15. CANCIONES ADICIONALES

Aunque la versión original del álbum cuenta con 15 canciones, la banda fue desvelando temas inéditos como caras-b de los singles -Gong Li, Teatro Jam, Yertle Trilogy o How Strong-. Cuando todo su catálogo llegó a iTunes, aparecieron otras tres canciones inéditas al álbum -Fat dance, Over funk y Quixoticelixer-.