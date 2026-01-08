La Academia de la Música de España celebrará la gala de la III edición de sus premios en Madrid el 26 de mayo

Archivo - El grupo La Plazuela recoge el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa durante la entrega de Premios de la Academia de la Música de España 2024, en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, a 10 de junio de 2024, en Madrid (España). Los Premios d - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Música de España celebrará la gala de la III edición de sus premios en Madrid el próximo 26 de mayo. De hecho, el plazo de inscripción de candidaturas se abre este 8 de enero de 2026, hasta el día 2 de febrero.

En su pasada edición, los Premios de la Academia de la Música España reunieron a más de 140 artistas, seleccionados entre 4.900 propuestas recibidas.

En la gala, se premió el trabajo de artistas como Rozalén, Amaia, Dani Fernández, Nathy Peluso o Alcalá Norte, entre muchos otros.

En su primera edición, celebrada en 2024, artistas como Arde Bogotá, Iván Ferreiro, C. Tangana o Silvia Pérez Cruz fueron algunos de los galardonados.