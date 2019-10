Aitana y Don Patricio, protagonistas del Vodafone Yu Music Show 5G en la MTV Music Week de Sevilla

Actualizado 07/10/2019 17:36:38 CET

Aitana y Don Patricio - VODAFONE YU

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de los artistas del momento se unen en un nuevo Vodafone yu Music Show. Serán Aitana (20:30 horas) y Don Patricio (22:30) quienes se subirán al escenario del Cartuja Center de Sevilla el próximo 31 de octubre.

Los dos artistas serán, de esta manera, los encargados de abrir la serie de eventos que componen MTV Music Week Sevilla 2019, previa a los MTV EMAs 2019 que tendrán lugar en la capital andaluza el próximo domingo 3 de noviembre en FIBES -Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla-.

Al igual que ocurrió en el último Vodafone yu Music Show protagonizado por Estopa y Beret, el concierto será retransmitido en streaming en abierto a través de la red 5G de Vodafone en vodafoneyumusicshows.es y a través del perfil de Vodafone yu en Twitter.

Con este concierto doble, Aitana y Don Patricio se unen al extenso elenco de artistas que ya han protagonizado los Vodafone yu Music Shows, como C. Tangana, Becky G, Estopa, Sweet California, Melendi, Delorean, Fangoria, Panic! At The Disco, Love of Lesbian, Beret, Dorian, Crystal Fighters, Lori Meyers, Mika, Izal, Second o Anni B Sweet, entre otros.

Los Vodafone yu Music Shows son conciertos gratuitos para clientes Vodafone. Para conseguir las invitaciones, tan solo deberán entrar en www.vodafoneyumusicshows.es y registrarse con su número de teléfono. Cada invitación será doble, de forma que el Cliente de Vodafone podrá asistir al concierto con un acompañante.

Además, un grupo de Clientes de Vodafone yu y sus acompañantes tendrán la oportunidad de conocer a los artistas en persona en un encuentro exclusivo.